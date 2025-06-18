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Гучний скандал: активіст зі СМА Назарій Гусаков під підозрою у махінаціях на мільйони доларів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Гучний скандал: активіст зі СМА Назарій Гусаков під підозрою у махінаціях на мільйони доларів
Волонтери та медійники запідозрили Назарія Гусакова у махінаціях після того, як він не зміг надати звіти про витрачені донати
фото: Назарій Гусаков

Відомий активіст зі СМА Назарій Гусаков потрапив у скандал через відсутність звітів та мільйони на криптогаманці

Український громадський активіст Назарій Гусаков, відомий своєю боротьбою зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) та регулярними зборами коштів на лікування, опинився в епіцентрі гучного скандалу. Волонтери та медійники запідозрили його у махінаціях після того, як він не зміг надати звіти про витрачені донати. Ситуація швидко загострилася, коли спливли докази його ставок у казино та обіг мільйонів доларів США на криптогаманці. Про це повідомляє «Главком».

Назарій Гусаков: життя та хвороба

Гучний скандал: активіст зі СМА Назарій Гусаков під підозрою у махінаціях на мільйони доларів фото 1
фото: Назарій Гусаков

31-річний Назарій Гусаков – львівський активіст, який живе з рідкісним генетичним захворюванням – СМА 2-го типу. Ця хвороба прогресуюче вражає м'язи, відповідальні за життєво важливі функції, і потребує дороговартісного лікування. Один флакон препарату «Еврізді» (рисдиплам), який підтримує його життя, коштує близько 274 тис. грн, а річна потреба становить близько 30 флаконів, що перевищує 8 млн. грн.

Назарій тривалий час був публічною особою, підтримував українських військових та мотивував інших людей зі СМА. Його збори коштів активно поширювали відомі журналісти та лідери думок, такі як Михайло Ткач, Bihus.Info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков та інші. Нещодавно Bihus.Info навіть поширили його реквізити, коли стан здоров’я Гусакова, за їхніми словами, стрімко погіршився.

Гучний скандал: активіст зі СМА Назарій Гусаков під підозрою у махінаціях на мільйони доларів фото 2
фото: ЛМР

Попри те, що держава лікує лише пацієнтів зі СМА першого типу, львівська влада також надавала Гусакову допомогу. Рік тому Львівська міська рада виділила 3,5 млн. грн на 14 флаконів «Рисдипламу», ще 14 флаконів безкоштовно надала компанія «Рош Україна». Цього мало вистачити на 9 місяців лікування (з червня 2024 року до березня 2025 року). Однак збір коштів на лікування, згідно з його Telegram-каналом, не припинявся.

Питання без відповіді: куди поділися мільйони?

Гучний скандал: активіст зі СМА Назарій Гусаков під підозрою у махінаціях на мільйони доларів фото 3
скріншот

Скандал спалахнув 17 червня в українському X (Twitter), коли волонтери звернулися до Назарія Гусакова з проханням надати звітність щодо зібраних мільйонів гривень. З’ясувалося, що чоловік не зміг цього зробити. За даними розслідувачів, лише через Монобанк було зібрано 40 млн. грн. До того ж донати надходили на «Конверт» у ПриватБанку, PayPal, buymeacoffee та криптовалютний гаманець.

Гучний скандал: активіст зі СМА Назарій Гусаков під підозрою у махінаціях на мільйони доларів фото 4
Гучний скандал: активіст зі СМА Назарій Гусаков під підозрою у махінаціях на мільйони доларів фото 5

«Спливли» й інші факти. Українці помітили, що Гусаков двічі публікував одне й те саме фото, звітуючи про закупівлю, у лютому та жовтні 2024 року (жовтневий допис наразі видалено). Крім того, були виявлені старі дописи Гусакова у X, з яких видно, що він активно робив ставки в казино.

Гучний скандал: активіст зі СМА Назарій Гусаков під підозрою у махінаціях на мільйони доларів фото 6

Найбільший шок викликала інформація про його криптогаманець. Перевірка показала, що на ньому зафіксований обіг криптовалюти на 2,716 млн USDT (еквівалент доларів США).

«Втеча» з соцмережі та спроба виправдатися

Гучний скандал: активіст зі СМА Назарій Гусаков під підозрою у махінаціях на мільйони доларів фото 7

Майже добу після того, як волонтери підняли гострий бунт, звітів від Гусакова так і не надійшло. Натомість він вирішив «втекти» з соцмережі X (Twitter), залишивши останній допис:

«Це мій останній допис тут. Якщо все вийде, то на «Еврізді», принаймні цього року збирати більше не доведеться. Залишаться лише реабілітаційні процедури та препарати... Я не хочу підтримки ні словесної, ні матеріальної. Не хочу нічого... Я не маю нічого: ні квартири, ні машини. Я живу в старому гуртожитку на 5 поверсі, в якому і пандус і ліфт довелось вигризати. У мене бабуся та дідусь у віці... Я просто живу як можу та скільки можу. Я борюся. Я дякую, що маю роботу і тим хто підтримує мене просто так. Підтримує моє життя. Я дякую місту та моїм лікарям. Всі, хто хоче підтримувати, посилання усі будуть завжди актуальні».

Реакція на «втечу»

Волонтери та медійники у соцмережах розпочали розлідування щодо його обігу коштів зі зборів, а також намагаються дочекатися відповіді від Назарія Гусакова.

Гучний скандал: активіст зі СМА Назарій Гусаков під підозрою у махінаціях на мільйони доларів фото 8
Гучний скандал: активіст зі СМА Назарій Гусаков під підозрою у махінаціях на мільйони доларів фото 9
Гучний скандал: активіст зі СМА Назарій Гусаков під підозрою у махінаціях на мільйони доларів фото 10

Нагадаємо, у Києві під завалами будинку, що постраждав від російського удару 17 червня, загинув 31-річний Дмитро Ісаєнко. Молодого чоловіка, студента 1-го курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, весь день чекали батьки. Їхня відчайдушна надія зворушила всю країну. На тлі цієї трагедії народна депутатка України Мар'яна Безугла опублікувала допис, який викликав хвилю обурення в соціальних мережах.

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Теги: шахрайство волонтер Львів хвороба

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Події в Україні

Гучний скандал: активіст зі СМА Назарій Гусаков під підозрою у махінаціях на мільйони доларів
Гучний скандал: активіст зі СМА Назарій Гусаков під підозрою у махінаціях на мільйони доларів
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