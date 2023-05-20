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Пригожин вчергове заявив про взяття Бахмута (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пригожин вчергове заявив про взяття Бахмута (відео)
Пригожин зробив чергову заяву щодо Бахмута
фото: скріншот із відео

Операція із захоплення міста тривала 224 дні, повідомив ватажок вагнерівців

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин вчергове заявив про взяття Бахмута. Відповідне відео він розмістив на своєму Telegram-каналі.

Пригожин також розповів, що операція із захоплення міста тривала 224 дні і регулярна російська армія вагнерівцям не допомагала.

«25 травня ми виводимо свої підрозділи на відпочинок та перепідготовку», – підсумував ватажок вагнерівців.

Нагадаємо, російський терорист, власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин уже заявляв про взяття під контроль Бахмута.

Найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Пригожин звинуватив міністерство оборони у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів. Через це, за його словами, втрати зросли у кілька разів.

Теги: Бахмут відео відпочинок армія втрати

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