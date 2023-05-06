Ситуація у Бахмуті: терорист Пригожин оприлюднив нову заяву

Ще вчора «кухар Путіна» анонсував вихід «Вагнера» з Бахмута, сьогодні ж вкотре обіцяє захопити місто

Російський терорист, власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин знову заявив про швидке взяття під контроль Бахмута. Заяву «кухаря Путіна» оприлюднено на його телеграм-каналі.

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Пригожин заявив, що окупантам у Бахмуті залишилося взяти 2,5 кілометри, після чого місто опиниться повністю під контролем російських військ.

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Нагадаємо, днями Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії та стверджує, що «вагнерівці» покинуть позиції в Бахмуті вже 10 травня.

Українська військова розвідка пояснила, чому «Вагнер» заявив про вихід із Бахмута.

Найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Пригожин звинуватив міністерство оборони у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів. Через це, за його словами, втрати зросли у кілька разів.