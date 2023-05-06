Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ситуація у Бахмуті: терорист Пригожин оприлюднив нову заяву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ситуація у Бахмуті: терорист Пригожин оприлюднив нову заяву
Пригожин заявив, що окупантам у Бахмуті залишилося взяти 2,5 км
фото: скріншот із відео

Ще вчора «кухар Путіна» анонсував вихід «Вагнера» з Бахмута, сьогодні ж вкотре обіцяє захопити місто

Російський терорист, власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин знову заявив про швидке взяття під контроль Бахмута. Заяву «кухаря Путіна» оприлюднено на його телеграм-каналі.

Пригожин заявив, що окупантам у Бахмуті залишилося взяти 2,5 кілометри, після чого місто опиниться повністю під контролем російських військ.

Нагадаємо, днями Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії та стверджує, що «вагнерівці» покинуть позиції в Бахмуті вже 10 травня.

Українська військова розвідка пояснила, чому «Вагнер» заявив про вихід із Бахмута.

Найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Пригожин звинуватив міністерство оборони у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів. Через це, за його словами, втрати зросли у кілька разів.

Читайте також: Вихід з Бахмута. Чому не треба вірити терористу Пригожину
Теги: ПВК Вагнера окупанти росія Бахмут війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Куратор приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин
Вихід з Бахмута. Чому не треба вірити терористу Пригожину
Вчора, 12:09
Євген Пригожин знову взявся шантажувати військове керівництво РФ
«Вагнер» йде з Бахмута? Як розцінювати заяву терориста Пригожина
Вчора, 11:35
Пригожин вкотре пожалівся на нестачу боєприпасів, цього разу – на тлі трупів своїх бійців
Пригожин показав трупи «вагнерівців» і вилаяв Герасимова та Шойгу (відео)
Вчора, 03:27

Події в Україні

У Кривому Розі прогриміли вибухи
У Кривому Розі прогриміли вибухи
Ситуація у Бахмуті: терорист Пригожин оприлюднив нову заяву
Ситуація у Бахмуті: терорист Пригожин оприлюднив нову заяву
Атака дронами на Дніпропетровщину та авіаудар по Сумщині: яка ситуація в регіонах
Атака дронами на Дніпропетровщину та авіаудар по Сумщині: яка ситуація в регіонах
ЗСУ таки збили «Кинджал» над Києвом: офіційна заява Повітряних сил
ЗСУ таки збили «Кинджал» над Києвом: офіційна заява Повітряних сил
Над Дніпропетровщиною ППО збили ще один дрон (фото)
Над Дніпропетровщиною ППО збили ще один дрон (фото)
Виїзд із Криму заблоковано: що відбувається на окупованому півострові (фото, відео)
Виїзд із Криму заблоковано: що відбувається на окупованому півострові (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
На 9 травня до Путіна приїдуть лише два президенти
12K
В Україні тривала годину масштабна повітряна тривога (мапа)
11K
Стало відомо, хто заплатив заставу за мера Одеси Труханова
9415
ЗМІ припустили, що ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом. Повітряні сили відреагували
6844
«Якщо Онуфрій покличе». Нардеп погрожує владі повстанням
5407
Росіяни вдарили по Краматорську, у Слов’янську лунають вибухи

Новини

Прем'єр Угорщини викликав скандал своєю заявою про Закарпаття
Сьогодні, 10:37
У Британії сьогодні коронують короля Чарльза: що чекати від традиційної церемонії
Сьогодні, 10:03
Три склади боєприпасів та понад десять ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 06:34
Українську стрічку Glory to Ukraine показали у штаб-квартирі ООН
Вчора, 17:24
Знову заморозки: чого очікувати українцям найближчими вихідними
Вчора, 15:01
Українці обрали марку до Дня захисту дітей: результати опитування в «Дії»
Вчора, 12:32

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту