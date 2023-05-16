Кремль готує механізми дискредитації Пригожина як зрадника – ISW

Напередодні з'явилася інформація про те, що Пригожин нібито намагався зв'язатися з українською розвідкою та обміняти інформацію про позиції російських військових в обмін на контроль над Бахмутом

Кремль, імовірно, готує механізми, щоб у майбутньому визнати зрадником ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Проте це скоріш за все не відбудеться найближчим часом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики прокоментували інформацію The Washington Post про те, що Пригожин нібито намагався зв'язатися з українською розвідкою та обміняти інформацію про позиції російських військових в обмін на контроль над Бахмутом.

Таким чином, як вважають експерти, Пригожин продовжує свою боротьбу з міноборони РФ, але не з російським диктатором Володимиром Путіним. На думку аналітиків, у Кремлі, ймовірно, знали про потенційні контакти Пригожина з українською стороною, тому не були здивовані публікацією газети.

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Як зазначається, у Кремлі готуються механізми дискредитації Пригожина як зрадника.

«Неназвані джерела у Кремлі повідомили, що адміністрація президента Росії готує інформаційну операцію з публічної дискредитації Пригожина, але зазначили, що Кремль навряд чи загрожуватиме йому, доки сили «Вагнер» перебувають на передовій. Пригожин командує силами компанії на Донбасі, і його відсторонення порушило б позиції росіян у Бахмуті, а на такий ризик Путін навряд чи піде», – резюмували в ISW.

До того ж Кремль не може просто змістити Пригожина з посади, адже «Вагнер» – приватна компанія, і єдиний спосіб змінити її власника полягає у встановленні контролю над найманцями.

«Щоб вивести Пригожина з-під його контролю над «Вагнером», за іронією долі потрібно було б встановити прямий контроль Кремля над групою найманців, від якої Путін щосили намагається зберігати формальну дистанцію», – зауважили аналітики.

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Нагадаємо, як повідомила раніше газета The Washington Post, Євген Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, де його найманці зазнають великих втрат, розкрити дані про позиції військ РФ для атак. Українська сторона на це не погодилася, йдеться у новій порції оприлюднених документів розвідки США, що просочилися в мережу через платформу Discord.

Крім того, після публікації інтерв’ю президента України Володимира Зеленського американське видання The Washington Post видалило фрагменти із запитаннями про контакти Пригожина з Головним управлінням розвідки Міноборони, але згодом повернуло їх назад.

У прибраних частинах інтерв’ю йшлося про те, що засновник російської ПВК «Вагнера» Євген Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, де його найманці зазнають великих втрат, розкрити дані про позиції військ РФ для атак. Українська сторона на це не погодилася. Президент України Зеленський запитав журналістів, звідки вони взяли ці дані, та зазначив, що розповсюдження такої інформації шкодить Україні.

До слова, Кремль не вірить в інформацію щодо контактів очільника ПВК «Вагнера» з українською розвідкою.