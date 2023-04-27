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«Снарядний голод» Пригожина: на допомогу яких країн сподівалися вагнерівці

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Снарядний голод» Пригожина: на допомогу яких країн сподівалися вагнерівці
Очільник найманців скаржиться, що через нестачу боєприпасів ПВК втрачає у пʼять разів більше особового складу, ніж мала б
фото: скрін із відео з соцмереж

Проблема нестачі снарядів змусила Пригожина буквально ходити із простягнутою рукою: за даними Пентагону, він намагався купити зброю щонайменше у чотирьох країнах

Найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив міністерство оборони у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів. Через це, за його словами, втрати зросли у кілька разів.

Проблема змусила Пригожина буквально ходити із простягнутою рукою: за даними Пентагону, він намагався купити зброю щонайменше у чотирьох країнах. Що з цього вийшло – на інфографіці «Слово і діло».

«Снарядний голод» Пригожина: на допомогу яких країн сподівалися вагнерівці фото 1

Інформація про спроби Пригожина роздобути озброєння в інших країнах відома з документів Пентагону, які злили в мережу.

Згідно із секретними даними, на початку 2023 року Пригожин запитував зброю та боєприпаси у Китаю. Як писало видання Financial Times, прямий запит свідчив про те, що у засновника «Вагнера» була певна впевненість у тому, що Пекін озброюватиме РФ.

Втім, Китай жодної зброї не відправив і навіть не вийшов на контакт із Пригожиним.

Такою самою невдалою виявилася спроба купити зброю в однієї з країн НАТО – Туреччини. За даними американської розвідки, представники ПВК контактували з турецькою стороною щодо постачання безпілотників, гаубиць, систем радіоелектронної боротьби та контрбатарейних систем.

Також вагнерівці намагалися закупити у Туреччини зброю через посередників – президента Малі, який купив би зброю для «Вагнера» нібито для операцій у його країні.

Дві країни, за даними Пентагону, погодилися продати ПВК «Вагнер» зброю, тут нічого несподіваного – це Білорусь та Сирія. Так, Білорусь до початку року вже продавала зброю невідомого типу та погодилася поставити 300 тис. гранатометних пострілів ВОГ-17. У Сирії Пригожину вдалося закупити трохи гранатометів.

Крім того, ще до скандалу зі «снарядним голодом» у США повідомляли, що група «Вагнера» отримала партію зброї від Північної Кореї – ракети та снаряди.

Як відомо, очільник найманців скаржиться, що через нестачу боєприпасів ПВК втрачає у пʼять разів більше особового складу, ніж мала б під час наступу. «Снарядний голод» він пояснює умисними діями посадовців, та їх злочинною командою не давати снарядів – «Прогноз у нас апокаліптичний»: Пригожин лютує й протестує проти керівництва Росії.

До слова, напередодні Пригожин заявив, що підконтрольна йому приватна військова компанія «Вагнер» більше не братиме в полон українських вояків.

Раніше два колишніх ув’язнених, яких завербували у ПВК «Вагнер», розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків

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Теги: Білорусь росія Сирія зброя Китай боєприпаси озброєння ПВК Вагнера

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