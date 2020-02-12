Чубаров дорікнув лідеру президентської фракції, що той хоче здати Росії 500 тис. кримських татар



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Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

Чубаров заявив, що російська сторона на найближчих зустрічах може підняти питання стосовно постачання води в анексований Крим

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що пропозиція лідера фракції партії «Слуга народу» Давида Арахамії пустити воду в окупований Крим означає здати Росії пів мільйона кримських татар.

Про це він заявив у коментарі для UA: Крим.

Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає допустимим компромісом подачу води до окупованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

«Якщо хтось в державі припускає, що можна буде здати народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не менше 500 тисяч... Ми ніколи не допускаємося того, що держава може нас продати за воду», — сказав він.

Водночас, на його думку, на найближчих зустрічах російська сторона може справді підняти це питання.

Нагадаємо, що з 10 лютого в окупованому Сімферополі введуть обмеження на подачу води населенню, внаслідок дефіциту питної води, запасів якої залишилось на 100 днів.

Раніше глава бюджетного комітету Верховної Ради, народний депутат від партії «Слуга народу» Юрій Арістов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим.