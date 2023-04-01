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Чекав «руський мір»: в Одесі правоохоронці викрили колаборанта (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чекав «руський мір»: в Одесі правоохоронці викрили колаборанта (фото)
Правоохоронці виявили девайси, через які одесит поширював пропагандистську ідеологію
фото: Держприкордонслужба

57-річний одесит вихваляв російську диктатору

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно з іншими правоохоронцями викрили чоловіка, який через заборонену в Україні російську соціальну мережу «Однокласники» закликав «руський мір» прийти в Одесу. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Перебіжчик на власній сторінці створив такий собі пропагандистський канал з возвеличування політики Путіна, закликаючи війська РФ захопити не тільки Україну, а й поширити ідеологію путінського режиму по всій Європі. Він відкрито заявляв: «Одеса – це Росія», а українців називав: «радікали» та «яриє націоналісти».

Під час обшуку за місцем проживання зрадника правоохоронці виявили девайси, через які він поширював свою пропагандистську ідеологію, карабін, пістолети, шаблі, ніж та патрони.

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фото: Держприкордонслужба

Наразі перебіжчика затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-1 ККУ «Колабораційна діяльність». Також після проведення необхідних експертиз вирішуватиметься питання щодо притягнення чоловіка до відповідальності й за ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Теги: злочин війна росія прикордонники колабораціонізм Одеса

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