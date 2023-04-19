Зеленський відвідав кордон із Білоруссю (фото, відео)

Прикордонники продемонстрували обсяг робіт, які були виконані з початку 2022 року задля укріплення кордону з Білоруссю

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Волинську область відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони трьох держав: України, Республіки Польща та Республіки Білорусь. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Глава держави ознайомився з облаштуванням державного рубежу на цього напрямку.

«З метою забезпечення надійного захисту українського кордону та готовності до відбиття можливого вторгнення противника з території Білорусі відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження», – йдеться в повідомленні.

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Прикордонники продемонстрували обсяг робіт, які були виконані з початку 2022 року задля укріплення кордону з Білоруссю в межах Волинської області. Президент також оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні. З позиції спостережного поста було продемонстровано, як за допомогою систем віддаленого відеоспостереження здійснюється цілодобовий нагляд за лінією кордону. Главі держави показали системи виявлення безпілотних літальних апаратів.

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Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України та вручив їм нагороди, зокрема ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, а також медалі «За військову службу Україні».

«Маю честь бути сьогодні тут, привітати вас, подякувати за захист державного кордону. Хочеться говорити про кордон, перебуваючи саме тут, на Волині, біля кордону України з Білоруссю та Польщею. Ви героїчні та міцні люди. Хочу вам подякувати за захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Хотів би подякувати вам і вашим побратимам. Хочу побажати здоров’я, міцності, а вашим близьким – тепла. Всі ми пишаємося, що в нас є такі міцні прикордонники. Бажаю вам зберегти міць, справедливість і лють, яка є в нас при захисті нашої держави. Бажаю всім тільки перемоги!», – сказав глава держави.

Пам’ять загиблих прикордонників вшанували хвилиною мовчання.

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Нагадаємо, триває 420-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.