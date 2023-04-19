Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відвідав кордон із Білоруссю (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський відвідав кордон із Білоруссю (фото, відео)
Глава держави ознайомився з облаштуванням державного кордону України на Волині
фото: Офіс президента

Прикордонники продемонстрували обсяг робіт, які були виконані з початку 2022 року задля укріплення кордону з Білоруссю

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Волинську область відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони трьох держав: України, Республіки Польща та Республіки Білорусь. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави ознайомився з облаштуванням державного рубежу на цього напрямку.

«З метою забезпечення надійного захисту українського кордону та готовності до відбиття можливого вторгнення противника з території Білорусі відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники продемонстрували обсяг робіт, які були виконані з початку 2022 року задля укріплення кордону з Білоруссю в межах Волинської області. Президент також оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні. З позиції спостережного поста було продемонстровано, як за допомогою систем віддаленого відеоспостереження здійснюється цілодобовий нагляд за лінією кордону. Главі держави показали системи виявлення безпілотних літальних апаратів.

6 фото
На весь екран

Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України та вручив їм нагороди, зокрема ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, а також медалі «За військову службу Україні».

«Маю честь бути сьогодні тут, привітати вас, подякувати за захист державного кордону. Хочеться говорити про кордон, перебуваючи саме тут, на Волині, біля кордону України з Білоруссю та Польщею. Ви героїчні та міцні люди. Хочу вам подякувати за захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Хотів би подякувати вам і вашим побратимам. Хочу побажати здоров’я, міцності, а вашим близьким – тепла. Всі ми пишаємося, що в нас є такі міцні прикордонники. Бажаю вам зберегти міць, справедливість і лють, яка є в нас при захисті нашої держави. Бажаю всім тільки перемоги!», – сказав глава держави.

Пам’ять загиблих прикордонників вшанували хвилиною мовчання.

Нагадаємо, триває 420-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: Володимир Зеленський кордон Волинська область Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський був у самому Бахмуті один раз: вручив нагороди військовим та відвідав передові позиції однієї з бригад
Не тільки Зеленський: хто з керівництва країни приїжджав у Бахмут (інфографіка)
Сьогодні, 10:06
Глава держави провів нараду щодо ситуації в регіоні, а також відвідав госпіталь та нагородив військових.
Володимир Зеленський приїхав на Полтавщину (відео)
Вчора, 22:39
Зеленський відвідав передові позиції захисників на Донеччині ﻿(фото)
Зеленський відвідав передові позиції захисників на Донеччині ﻿(фото)
Вчора, 14:59

Політика

Зеленський відвідав кордон із Білоруссю (фото, відео)
Зеленський відвідав кордон із Білоруссю (фото, відео)
Повернення 30 тис. виплат військовим. Зареєстровано петицію
Повернення 30 тис. виплат військовим. Зареєстровано петицію
Не тільки Зеленський: хто з керівництва країни приїжджав у Бахмут (інфографіка)
Не тільки Зеленський: хто з керівництва країни приїжджав у Бахмут (інфографіка)
Блокування експорту українського зерна. Порошенко запропонував вирішення
Блокування експорту українського зерна. Порошенко запропонував вирішення
Зеленський відвідав передові позиції захисників на Донеччині ﻿(фото)
Зеленський відвідав передові позиції захисників на Донеччині ﻿(фото)
Бізнес в Криму та мільйони в активах: що приховував головний податківець Гетманцев
Бізнес в Криму та мільйони в активах: що приховував головний податківець Гетманцев

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
120K
Московська церква відмовляється повертати Лавру. Суд ухвалив рішення
108K
Крах Московської церкви в Україні. Духовенство благає патріарха Варфоломія про порятунок
37K
На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)
29K
Мобілізація в Україні: названо категорії громадян, які не підлягають призову
17K
Духовенство Московського патріархату в Україні готове присягнути Варфоломію. Чому це не вихід?
16K
Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Сьогодні, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Сьогодні, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Сьогодні, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Сьогодні, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Сьогодні, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:00

Прес-релізи

Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
19 квiтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту