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Держдума «закручує гайки» призовникам. Тікати за кордон більше не вийде?

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Держдума «закручує гайки» призовникам. Тікати за кордон більше не вийде?
У Росії хочуть перешкодити майбутнім призовникам виїздити за кордон
фото з відкритих джерел

Відтепер у Росії електронні та традиційні повістки матимуть однакову юридичну силу

Держдума узаконить електронні повістки до армії та заборонить «уклоністам» виїжджати з Росії та брати кредити. Про це пишуть росЗМІ.

Депутати Держдуми розглянуть 11 квітня поправки, що узаконюють повістки до військкомату в електронному вигляді, коментує голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов.

За його словами, комітет з оборони пропонує зберегти традиційні паперові повістки та оповіщення через роботодавця, а також ввести оповіщення рекомендованими поштовими відправленнями та їх дублювання в електронному вигляді через Держпослуги чи МФЦ.

Поправки до законопроекту включають «забезпечувальні заходи» для тих, хто не є за порядком денним, у тому числі електронним, заявив Картаполов. «Так, якщо людина не отримує повістку або вдає, що не отримує, то вона буде зобов'язана під час наступного призову протягом двох тижнів добровільно з'явитися до військового комісаріату. Якщо він цього не зробить, то йому за цифровим підписом військового комісара прийде повідомлення про те, що вводяться обмеження на виїзд і будуть інші обмежувальні заходи», – зазначив депутат.

За його словами, якщо призовник знову не з'явиться, то, згідно з поправками, через 20 днів йому заборонять керувати транспортом, укладати угоди з нерухомістю, реєструвати ІП, брати кредити.

Нагадаємо, російські загарбники цього місяця можуть розпочати призов на строкову службу на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Росіяни вчергове збрехали. Спочатку заявили, що молодь з «нових регіонів», тобто окупованих територій, не призиватимуть на службу в армії. Потім самі ж свою брехню спростували», – зазначив він.

Федоров повідомив, що в указі про весняний призов, підписаному російським диктатором Володимиром Путіним, виключень для призовників з окупованих територій немає.

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Теги: депутат кордон молодь Іван Федоров росіяни

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Держдума «закручує гайки» призовникам. Тікати за кордон більше не вийде?
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