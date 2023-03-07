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Намагалися переплисти бурхливу Тису. На Закарпатті прикордонники затримали групу ухилянтів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Намагалися переплисти бурхливу Тису. На Закарпатті прикордонники затримали групу ухилянтів
Прикордонники затримали п'ятьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути держкордон
фото: ДПСУ

За організацію своєї «подорожі» ухилянти заплатили більше $4000

Прикордонники затримали групи ухилянтів на Закарпатті – «водолазів» та «човнярів», які незаконно намагалися перетнути кордон річкою Тиса. Про це інформує пресслужба МВС. 

Двох «водолазів» зупинили неподалік від кордону з Румунією. Чоловіки приїхали на Закарпаття з Дніпропетровщини. Мету свого перебування у прикордонні вони пояснити не змогли.

Окрім документів та грошей, у наплічниках чоловіків прикордонники виявили ножиці по металу, за допомогою яких зловмисники хотіли подолати загороджувальний паркан, а також гідрокостюми, у яких вони планували перепливати холодну та повноводну річку.

Намагалися переплисти бурхливу Тису. На Закарпатті прикордонники затримали групу ухилянтів фото 1
фото: ДПСУ

Ще трьох порушників кордону затримали на українсько-угорській ділянці кордону. Мешканці Закарпаття, у супроводі двох переправників, також планували подолати Тису – щоправда, гумовим човном.

Чоловіки зізнались, що за організацію своєї «подорожі» двоє із них повинні були сплатити перевізнику по $4000, ще один – $4500.    

На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення за ст. «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», правоохоронці скерували справи до суду.

Наразі правоохоронці встановлюють особи організаторів незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ викрила нові канали виїзду ухилянтів за кордон.

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Теги: прикордонники Закарпаття мобілізація кордон ухилянти

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Кримінал

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