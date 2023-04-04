Завезли вінілові програвачі замість допомоги ЗСУ. На Волині викрито благодійний фонд

Встановлено, що схему шахраї налагодили для ухилення від сплати обов’язкових платежів до бюджету під час переміщення через митний кордон

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області викрили «волонтерів», які намагалися ввезти вінілові програвачі під виглядом гуманітарної допомоги з Польщі. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, дороговартісне обладнання ввозили через пункт пропуску «Ягодин». Вантаж намагалися видати за радіозапчастини для однієї з військових частин Збройних сил України. Щоправда, гарантііний лист від військової частини, який зловмисники представили на пункті пропуску має ознаки підробки.

Детективи провели обшук вантажного автомобіля, за результатами якого вилучено 50 коробок з аудіосистемами. Вартість вантажу встановлюється.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Встановлено, що схему налагодили для ухилення від сплати обов’язкових платежів до бюджету під час переміщення через митний кордон.

Згаданий благодійний фонд працює в Україні вже дев'ять років.

Нагадаємо, голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов заявив, що шахраї збирають кошти нібито на допомогу Збройним силам України від імені військової адміністрації. Проте ОВА не оголошувала подібних зборів.