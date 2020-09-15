Прикордонники очікують прибуття з боку Білорусі ще понад 3 тисяч хасидів (фото, відео)



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На кордоні з боку Білорусів перебуває майже 700 хасидів Фото: Держприкордонслужба

Для посилення прикриття білоруської ділянки залучені додаткові резерви Держприкордонслужби

Станом на ранок, 15 вересня, на кордоні з боку Білорусі перебуває 690 паломників-хасидів, що прагнуть потрапити до України. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко під час розмови з президентом Володимиром Зеленським, інформує пресслужба глави держави.

За даними Держприкордонслужби України, з 15:30 14 вересня з боку Білорусі почали прибувати паломники. Українські прикордонники в координації з Національною гвардією та Національною поліцією встановили заслін на лінії кордону в 700 м від пункту пропуску «Нові Яриловичі».

Іноземцям надано роз'яснення про заборону в'їзду в Україну відповідно до постанови Кабінету міністрів.

«Прогнозуємо прибуття до лінії кордону в Чернігівській області до тисячі осіб, Житомирській – до 700, Волинській – до 1,5 тисячі осіб. Очікуємо прибуття до міста Мінська трьох чартерів – близько 600 іноземців», – повідомив Дейнеко.

Для посилення прикриття білоруської ділянки залучені резерви Національної академії Державної прикордонної служби України та Сумського прикордонного загону.

Також задіяні вертоліт Мі-8, два H-125, літак DA-40 та безпілотні комплекси для проведення повітряного моніторингу кордону.

Державна прикордонна служба України організувала взаємодію з Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь та підтримує контакт з Посольством Ізраїлю в Україні, а також рабинами єврейських релігійних організацій, які забезпечують водою й кошерною їжею прибулих хасидів.

Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь контрольована.

Як відомо, 14 вересня сотні хасидів намагалися потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.

«Кожна держава має свої закони і обов’язок кожного громадянина, як України, так і іноземців, дотримуватися цих законів. Наголошую на недопущенні порушення кордону, адже за це кожен нестиме відповідальність», - сказав Дейнеко.

У пункті пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області «Нові Яриловичі» тимчасово обмежено рух транспортних засобів та громадян.

Перед цим видання «Белта» з посиланням на Держприкордонкомітет Білорусі повідомляло, що на території прикордонних районів знаходяться понад 1,5 тис. євреїв-хасидів, які планували потрапити в Україну у зв'язку зі святкуванням 19 вересня Нового року за єврейським календарем.