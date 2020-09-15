Українські прикордонники закрили пункт пропуску, на якому зібралися хасиди



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Прикордонники наголошують, що не допустили спроби незаконного перетину кордону

Хасиди продовжують перебувати на території Білорусі між українським та білоруським пунктами пропусків

У пункті пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області «Нові Яриловичі» тимчасово обмежено рух транспортних засобів та громадян.

Про це повідомляє прсслужба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що іноземні громадяни після надання їм всіх необхідних роз’яснень з боку українських прикордонників продовжують перебувати на території Білорусі між українським та білоруським пунктами пропусків.

« Водночас ДПСУ була вимушена обмежити пропуск транспортних засобів та громадян в пункті пропуску «Нові Яриловичі» зважаючи, що знаходження значної кількості іноземців, фактично на проїжджій частині, призводить до ускладнення руху автівок та може нести загрозу життю громадян», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники наголошують, що не допустили спроби незаконного перетину кордону.

Наразі українські та білоруські прикордонники перенаправляють транспорт на інші пункти пропуску.

Як відомо, 14 вересня сотні хасидів намагалися потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України.

Перед цим видання «Белта» з посиланням на Держприкордонкомітет Білорусі повідомляло, що на території прикордонних районів знаходяться понад 1,5 тис. євреїв-хасидів, які планували потрапити в Україну у зв'язку зі святкуванням 19 вересня Нового року за єврейським календарем.

Нагадаємо, 11 вересня зранку у магазині на вулиці Тищика в Умані з'явилася табличка «Хасиди не обслуговуються! Covid-19».

До слова, хасиди влаштували в Умані погром на могилі Рабі Нахмана.

Національна поліція і Міграційна служба України прийняли рішення вигнати з країни двох громадян Ізраїлю.

Також уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити шістьох ізраїльських поліцейських на допомогу українським колегам під час святкування Рош–Га–Шана.

МВС прогнозує, що до Умані цьогоріч приїдуть близько 3000 хасидів. Варто зазначити, що єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть цього року 18 вересня.

Нагадаємо, міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України. Також влада Умані встановить п’ять пунктів контролю за карантином на час паломництва хасидів.

До слова, головний рабин України закликав хасидів зробити ПЛР-тести.