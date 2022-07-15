Путін звільнив Рогозіна з посади голови «Роскосмосу»

За даними ЗМІ, Дмитро Рогозін може стати одним із кураторів окупованих Росією територій України

Очільник Кремля Володимир Путін звільнив Дмитра Рогозіна з посади голови «Роскосмосу». За даними ЗМІ, він має перейти на роботу до адміністрації президента і може стати куратором Донбасу.

Замість Рогозіна гендиректором «Роскосмосу» став Юрій Борисов. У п’ятницю, 15 липня, він був звільнений з посади віце-прем'єра РФ. Рогозін очолював «Роскосмос» з травня 2018 року.

Як повідомило видання «Медуза» з посиланням на джерела, близькі до Кремля, найближчим часом Рогозін має перейти на роботу до адміністрації президента РФ.

Посада, яку Рогозін обійме в адміністрації Путіна, ще обговорюється. Одне із джерел видання зазначило, що зараз Рогозін – один із кандидатів на пост глави адміністрації президента замість Антона Вайно.

Також, за словами співрозмовників видання, розглядається варіант, за якого Дмитро Рогозін буде одним із кремлівських кураторів самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», а також окупованих російськими військами територій України. У цьому випадку Рогозін отримає посаду помічника президента чи заступника керівника адміністрації президента РФ, посівши місце Дмитра Козака.

Нагадаємо, раніше очільник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін оприлюднив фото на фоні ядерної ракети «Сармат» та пригрозив їх застосуванням проти України. Він заявив, що так звана «найпотужніша» ядерна ракета готується до серійного виробництва.

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