Переживають за Рогозіна? Кремль закликав Маска до свободи слова у Twitter

Ілон Маск купив Twittert, як жартують у соцмережах, тільик для того, аби забанити там Дмитра Рогозіна (ліворуч)

Російська влада сумнівається, що після купівлі Ілоном Маском Twitter у соцмережі з’явиться повна свобода

Пресскеретар президента Росії Дмитро Пєсков розкритикував соцмережу Twitter. Про це пише РІА «Новості».

Пєсков заявив, що «ставлення Росії до цієї компанії ґрунтується на діяннях цієї компанії, на цензурі цієї компанії, на репресивних діях щодо клієнтів цієї компанії, вибіркових, на спотворенні інформації, на маніпулюванні інформацією тощо».

Щодо нового власника Twitter Ілона Маска, то Пєсков ухилився від прямої відповіді, заявивши – «подивимося, що буде» із соцмережаю при Маску.

За словами речника глави Кремля, «ми вже чули офіційні голоси з Європи, що вони не допустять там абсолютної волі».

Нагадаємо, що американський бізнесмен Ілон Маск, який купив Twitter, має довготривалий конфлікт із очільником «Роскосмоса» Дмитром Рогозіним.

Так, ще 2020 року, після початку польотів до Міжнародної космічної станції (МКС) пілотованих кораблів Dragon компанії Маска SpaceX, бізнесмен заявив на пресконференції «Батут працює». Це був натяк на слова Рогозіна про те, що США, запровадивши 2014 року санкції проти Росії, будуть доставляти своїх астронавтів на МКС не російськими космічними кораблями, а батутами.

Пізніше, після початку російсько-української війни, коли Маск викликав на дуель президента Росії Володимира Путіна, Рогозін вліз і у цю дискусію, обізвавши американського бізнесмена «бісеням».

Коли ж Маск придбав Twitter, голова «Роскосмосу» заявив, що Ілон хоче не запровадити у соцмережі свободу слова, а захопити над нею владу.

Після цього у соцмережах почали жартувати, що Ілон Маск придбав Twitter тільки для того, щоб заблокувати у ньому Рогозіна.

До речі, сам Twitter заблокований у Росії ще з 4 березня.