Прикордонники влучили у мінні загородження окупантів під Куп’янськом (відео)

Міни окупантів здетонували

Бійці Державної прикордонної служби висадили в повітря мінні загородження окупантів на Куп'янському напрямку. Для цього вони використали американський гранатомет Мk19. Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ.

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«Прикордонники тримають ворога в тонусі на Куп’янському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, бійці «Сталевого кордону» з автоматичного гранатомета Мk 19 влучили прямісінько у мінно-вибухові загородження окупантів.

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Нагадаємо, триває 567-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень.