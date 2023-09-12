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Прикордонники показали, як нищили сховище боєприпасів окупантів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонники показали, як нищили сховище боєприпасів окупантів (відео)
фото скріншот відео

Бійці штурмової бригади «Сталевий Кордон» під час аеророзвідки на Куп’янському напрямку виявили місце перебування ворожого оператора БПЛА

Бійці Державної прикордонної служби України показали, як з мінометів знищили сховище боєприпасів ворога на Куп’янському напрямку. Відео оприлюднила Державна прикордонна служба.

«Бійці штурмової бригади «Сталевий Кордон» під час аеророзвідки на Куп’янському напрямку виявили місце перебування ворожого оператора БПЛА. По заданим координатам відпрацювали прикордонні міномети і влучили в сховище з боєкомплектом ворога», – йдеться у повідомленні.

Триває 566-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артилерійських засобів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, пункт управління та склад боєприпасів противника.

Теги: кордон озброєння відео ворог війна

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