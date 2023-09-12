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Стало відомо, чим РФ оснащує своїх прикордонників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, чим РФ оснащує своїх прикордонників
У РФ стурбовані загрозою можливих українських рейдів через кордон
фото ілюстративне

Прикордонники РФ отримують протитанкові ракети та міномети лише через особисті зв’язками

Російські прикордонники скаржаться щодо обмежених можливостей і обладнання. Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, член Кремлівської ради з прав людини поскаржився, що влада погано оснастила прикордонні підрозділи та не забезпечила їх достатньою кількістю передової технології. Він зазначив, що ці претензії надходять практично від усіх відділів прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Аналітики зазначають, що прикордонники РФ отримують протитанкові ракети та міномети лише через особисті зв’язками з російськими військовими частинами, і виступали за те, щоб російська влада надала краще обладнання.

«Погане оснащення та скарги свідчать про те, що російські прикордонники стурбовані загрозою можливих українських рейдів через кордон у Росію та атак українських безпілотників на російську територію», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, триває 566-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Ворог завдав десять ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, від цинічних ракетних ударів постраждали мирні мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Теги: кордон прикордонники війна росія

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