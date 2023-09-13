На кількох напрямках окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 13 вересня

Триває 567-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 вересня.

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Ворожі удари по Україні

За добу ворог завдав сім ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Авіаційних ударів зазнали Попівка, Степок, Миропілля, Грабовське Сумської області, Кислівка Харківської області, Надія, Діброва Луганської області, Спірне, Кліщіївка, Північне Донецької області, Роботине Запорізької області, Одрадокам’янка Херсонської області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 45 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, з початком поточної доби російські окупанти завдали масованого авіаційного удару із застосуванням ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одеської та Сумської областей. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

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На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних сил України біля Оріхово-Василівки. Водночас Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Поблизу Авдіївки та Мар’їнки протягом минулої доби противник здійснив понад 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. В результаті штурмових дій наші воїни мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищуючи логістику, місця дислокації і вогневі позиції ворожих підрозділів.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено десять артилерійських засобів, два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу, станцію радіоелектронної боротьби, пункт управління та п’ять складів боєприпасів противника.