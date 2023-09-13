Падіння російського дрона: Румунія будує укриття біля кордону з Україною

Міноборони розпочало роботи зі створення зон захисту населення на рівні населеного пункту Плауру повіту Тулча

Румунія почала будівництво укриття у селі Плауру, розташованому навпроти міста Ізмаїл в Одеській області України після того, як в країні впав російський безпілотник. Про це повідомляє Міноборони Румунії.

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Міноборони розпочало у вівторок, 12 вересня, роботи зі створення зон захисту населення на рівні населеного пункту Плауру повіту Тулча.

Це відбувається у відповідності до рішення Національного комітету з надзвичайних ситуацій, прийнятого 7 вересня 2023 року, яке передбачає заходи щодо захисту території країни, яка знаходиться у безпосередній близькості до зони конфлікту в Україні.

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Ці роботи виконуються загоном, що складається приблизно з 50 військовослужбовців 10-ї бригади, із застосуванням 20 технічних засобів. Головною метою цих робіт є створення двох укриттів із залізобетонних елементів та проведення супутніх робіт з благоустрою території.

Навіси розміром 9,6 м завдовжки, 2 м завширшки (усередині) і 1,5 м заввишки (всередині) після завершення робіт буде передано місцевій владі комуни Чеаталкіой.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України повідомило, що під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

Згодом міністерство оборони Румунії спростувало інформацію щодо падіння російських безпілотників на території країни під час атаки по Україні в ніч з 3 на 4 вересня.

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Кулеба ж заявив, що Україна має фотодокази падіння «Шахедів» на території Румунії. Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс стверджував, що на території Румунії нібито не падали російські «Шахеди». Згодом міністр оборони Румунії вперше визнав, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника.

Пізніше румунські військові знайшли на території країни уламки ще одного дрона, схожого на ті, що використовуються Росією для атак по Україні.

До слова, МЗС Румунії викликало тимчасово повіреного у справах РФ.