Україна посилила охорону кордону на Закарпатті

ДПСУ посилила вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною

Під час патрулювань військовослужбовці ДПСУ використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку

Прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу України.

«Під час патрулювань військовослужбовці ДПСУ використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку, безпілотну й пілотовану авіацію, а також інші спецзасоби. Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у квітні має запрацювати новий пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» на кордоні України з Угорщиною для легкових авто до 3,5 тонн. Тимчасова інфраструктура встановлена як з угорського, так і з українського боку. Там працюватимуть митні та прикордонні служби. Встановлюються шлагбауми.

Відкриття пункту пропуску було погоджено у квітні минулого року. Спорудження пункту пропуску «Велика Паладь» відповідає затвердженій урядом Стратегії розбудови та розвитку прикордонної інфраструктури до 2030 року.