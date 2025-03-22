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Україна посилила охорону кордону на Закарпатті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна посилила охорону кордону на Закарпатті
ДПСУ посилила вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною
фото: ДПСУ

Під час патрулювань військовослужбовці ДПСУ використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку

Прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу України.

«Під час патрулювань військовослужбовці ДПСУ використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку, безпілотну й пілотовану авіацію, а також інші спецзасоби. Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози», – йдеться у  повідомленні.

Україна посилила охорону кордону на Закарпатті фото 1

Нагадаємо, що у квітні має запрацювати новий пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» на кордоні України з Угорщиною для легкових авто до 3,5 тонн. Тимчасова інфраструктура встановлена як з угорського, так і з українського боку. Там працюватимуть митні та прикордонні служби. Встановлюються шлагбауми.

Відкриття пункту пропуску було погоджено у квітні минулого року. Спорудження пункту пропуску «Велика Паладь» відповідає затвердженій урядом Стратегії розбудови та розвитку прикордонної інфраструктури до 2030 року.

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Теги: Держприкордонслужба Закарпаття кордон

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