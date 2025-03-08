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На Закарпатті троє чоловіків намагалися прорватися через кордон у кареті «швидкої»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Закарпатті троє чоловіків намагалися прорватися через кордон у кареті «швидкої»
31-річний львів’янин намагався перевезти двох чоловіків призовного віку до Румунії
фото: Державна прикордонна служба/Telegram

Зловмисник переобладнав автомобіль Renault Trafic під «швидку», одягнувши одного з пасажирів у форму фельдшера, а іншого – як хворого

У Рахівському районі Закарпаття поліція затримала 31-річного львів’янина, який намагався перевезти двох чоловіків призовного віку до Румунії в переобладнаному під «швидку медичну допомогу» авто. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Закарпатської області.

Зловмисник переобладнав автомобіль Renault Trafic під карету «швидкої», одягнувши одного з пасажирів у форму фельдшера, а іншого – як хворого. Поліція викрила його на блокпості при в’їзді в область, за попередньо отриманою інформацією. Сам зловмисник був у ролі водія.

«Таким чином вони мали дістатися прикордонної зони і в подальшому фігурант мав незаконно переправити чоловіків до сусідньої Румунії. З місця події правоохоронці вилучили переобладнане зловмисником авто, гроші та мобільні телефони», – ідеться в повідомленні.

Затриманого 31-річного львів’янина помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

На Закарпатті троє чоловіків намагалися прорватися через кордон у кареті «швидкої» фото 1

Раніше прикордонники в пункті пропуску «Могилів-Подільський» викрили 25-річного жителя Харківщини, який спробував перетнути державний кордон, видаючи себе за багатодітного батька.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом лютого 2025 року кількість спроб незаконного перетину кордону значно знизилася порівняно із січнем, а в порівнянні з липнем 2024 року – приблизно на 50%.

Основними напрямками незаконних перетинів залишаються кордон з Румунією та Молдовою. Особи на пропускних пунктах використовують підроблені документи або сфальшовані підстави для виїзду. 

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Теги: прикордонники Закарпаття гроші документи автомобіль поліція кордон

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