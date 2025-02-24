Автор фрази про русскій воєнний корабль на роковини вторгнення звернувся до українців

«Стільки хлопців наших загинуло, і зараз ми будемо капітулювати?!»

Роман Грибов, український військовий, автор фрази про русскій воєнний корабль, у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну закликав українців до єдності та стійкості. Про це він зауважив в інтерв'ю, яке незабаром вийде на «Главкомі».

Військовий наголосив, що українцям потрібно знову об’єднатися. За його словами, народ має вкотре продемонструвати свою силу, не допустити розколу в суспільстві: «Вони (адміністрація президента США Дональда Трампа, – «Главком») підводять нас до капітуляції, я так розумію. І це розлючує! Скільки наших хлопців загинуло – і все, виходить, для того, щоб ми капітулювали?! Це просто жахливо. І не факт, що через кілька років Росія не почне нове вторгнення. Зараз ситуація нагадує мені 2022 рік, початок вторгнення. Нам потрібно знов об’єднатися, не зважати на погрози і диктат Америки, нам треба відстояти нашу Україну. Українському народові знов треба показати свою потужність, не дати себе розділити, розхитати суспільство».

Грибов повідомив, що наразі є головним сержантом дивізіону і його завданням є забезпечення бійців усім необхідним. За його словами, їхній зенітно-ракетний артилерійський дивізіон зазвичай виконує завдання з ураження повітряних цілей противника. Військовий також зазначив, що їхня бригада зараз перебуває на Донецькому напрямку, на межі з Дніпропетровською областю.

«Моральний дух підупав, якщо чесно, бо бригада з першого дня війни жодного дня не була на ротації. Тому всім морально тяжко і фізично. На початку війни був високий патріотизм, єдність усього народу, порив. І це дуже допомагало на фронті. Зараз складніше, ніж у 2022-му, мабуть», – зауважив Грибов.

Зауважимо, незабаром на «Главкомі» вийде ексклюзивне інтерв’ю з військовим Романом Грибовим – автором легендарної фрази про русскій воєнний корабль. У розмові він відверто розповів про ситуацію на фронті, моральний стан бійців, ставлення до міжнародної підтримки та власні плани на майбутнє.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року до захисників острова Зміїний наблизилися російські військові кораблі: ракетний крейсер «Москва», фрегат «Адмірал Ессен» і патрульний корабель «Василь Биков». Гарнізону острова запропонували здатися. Однак українські прикордонники та морпіхи рішуче відмовилися, відповівши короткою, але знаковою фразою: «Російський корабель, йди на х*й!». У відповідь російські сили завдали масованого ракетно-артилерійського удару по гарнізону.

Згодом стало відомо, що військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону. А вже 6 березня 2022 року в мережі з’явилося фото автора фрази про «русскій воєнний корабль». Виявилося, що легендарного морського піхотинця звуть Роман Грибов, а родом він із Золотоноші, що на Черкащині. У кінці березня звільнений з російського полону військовий повернувся на батьківщину, в Черкаську область. Голова Черкаської ОВА вручив йому відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».