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За підтримки північнокорейських солдат росіяни просунулись в Суджі на Курщині – ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
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За підтримки північнокорейських солдат росіяни просунулись в Суджі на Курщині – ISW
У наступі беруть участь північнокорейські військові
фото з відкритих джерел

Раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація в Курській області під контролем командування

Російські війська просунулися в самій Суджі за підтримки сил Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни просунулися на південь від Суджі завдяки підтримці з боку північнокорейських військ і масованому використанню дронів-FPV з волоконно-оптичними кабелями. Також повідомляється, що армія РФ просунулась в промислову зону на північному сході Суджі.

За підтримки північнокорейських солдат росіяни просунулись в Суджі на Курщині – ISW фото 1

У повідомленні ISW йдеться, що український військовий повідомив, що війська двох батальйонів північнокорейських сил, які діють поблизу Суджі, видаються краще підготовленими та «діють більш злагоджено».

Війська Росії утримують позиції в місті вздовж східного берега річки Суджа. Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що росіяни просунулися через міжнародний кордон Курської області в Сумську область.

Повідомляється, що вони просунулися на південь від міста Суджа. На геолокаційних кадрах за 8 березня видно, що армія РФ захопила Новеньке (на північний схід від міста Суми та безпосередньо за міжнародним кордоном у Сумській області).

Раніше повідомлялось, якщо Росія поверне всю територію Курської області, вона потенційно може перекинути вільні війська на схід України. Українська армія вже втратила близько половини території в Курській області, яку початково змогла взяти під свій контроль.

До слова, підрозділи Десантно-штурмових військ знищили російських спецпризначенців, які переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі, що на Курщині. 

Раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація в Курській області під контролем командування, інформація щодо масованого прориву росіянами кордону України на Сумщині не відповідає дійсності, а в Суджі російські спецпризначенці, які раніше перемістилися по газопроводу, несуть «дуже великі» втрати

У повідомленні CNN йшлося, що ситуація в Курській області стрімко погіршується для України, і незабаром Київ може втратити свій головний козир на майбутніх мирних переговорах.

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Теги: росія армія кордон солдат втрати росіяни Курщина ISW

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