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Пункт пропуску «Шегині» сповільнить роботу: коли та скільки це триватиме

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Пункт пропуску «Шегині» сповільнить роботу: коли та скільки це триватиме
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Прикордонники рекомендують туристам завчасно планувати подорож

З 13 березня до 10 травня у пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держприкордонслужбу.

«Важлива інформація для подорожуючих через пункт пропуску «Шегині». З 13 березня до 10 травня 2025 року через реконструкцію пункту пропуску оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники рекомендують туристам завчасно планувати подорож.

«Щоб уникнути затримок, рекомендуємо заздалегідь планувати подорож і розглянути альтернативні маршрути через пункти пропуску поблизу», – наголошують прикордонники.

Нагадаємо, до 2030 року Україна планує оновити на кордоні 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про які саме області йде мова поки не уточнюється.

Крім того, планується удосконалення системи «єЧерга». Зараз вона вже працює на 28 пунктах пропуску. Прем’єр також анонсував зміни щодо «транспортного безвізу».

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Теги: пункт пропуску кордон прикордонники Держприкордонслужба Україна українці Польща

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