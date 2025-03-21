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Україна відкриє у квітні новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Україна відкриє у квітні новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною
Тимчасова інфраструктура встановлена як з угорського, так і з українського боку
фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Вже завершується спорудження пункту пропуску на тимчасовій (модульній) інфраструктурі

У квітні має запрацювати новий пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» на кордоні України з Угорщиною для легкових авто до 3,5 тонн. Як передає «Главком», про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

«На початку квітня плануємо відкрити пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» з Угорщиною», – повідомили у Мінрозвитку.

Наразі, як зазначається, завершується спорудження пункту пропуску на тимчасовій (модульній) інфраструктурі. Призначений пункт пропуску буде для оформлення легкових авто до 3,5 тонн, а працюватиме у денний час.

Україна відкриє у квітні новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною фото 1
фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Тимчасова інфраструктура встановлена як з угорського, так і з українського боку. Там працюватимуть митні та прикордонні служби. Встановлюються шлагбауми.

Україна відкриє у квітні новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною фото 2
фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Відкриття пункту пропуску було погоджено у квітні минулого року. Спорудження пункту пропуску «Велика Паладь» відповідає затвердженій урядом Стратегії розбудови та розвитку прикордонної інфраструктури до 2030 року.

Нагадаємо, Україна і Угорщина ведуть переговори про ще один пункт пропуску на кордоні між країнами.

Як відомо, проєкт USAID «Економічна підтримка України» презентував новий дизайн найбільшого пункту пропуску на кордоні з ЄС «Ягодин». На пункті пропуску «Ягодин» планується збудувати новий вантажний термінал та створити додаткові смуги для транспорту.

«Укрзалізниця» заявила про тимчасові зміни в розкладі руху поїздів до Закарпаття. Це пов’язано з прокладанням колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт «Укрзалізниці».

Так, до станції Мукачево з 31 березня до 31 липня курсуватимуть такі поїзди: 

  • № 17/18 Харків – Ужгород; 
  • № 38/37 Одеса – Ужгород; 
  • № 125/126-129/130 Кременчук/Полтава – Ужгород.

До слова, Євросоюз планує запустити швидкісне залізничне сполучення від Берліна до Києва. Очікується, що план буде реалізований до 2040 року. Про це повідомив новий єврокомісар зі сталого транспорту і туризму Апостолос Ціцікостас.

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Теги: Закарпаття Україна інфраструктура пункт пропуску кордон

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