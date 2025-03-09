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Українці повертаються з тимчасово окупованих територій через один із пунктів пропуску на Волині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Українці повертаються з тимчасово окупованих територій через один із пунктів пропуску на Волині
Жителька Миколаєва Тетяна Зубенко разом із чоловіком зустрічає на пункті пропуску 88-річну матір з окупації
фото: suspilne.media

Щодня із окупації в Україну приїжджають близько 15 людей

Через один із пунктів пропуску на Волині українці повертаються з тимчасово окупованих територій і Криму. Щодня його перетинають півтора десятка людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Люди долають тисячі кілометрів через Росію і Білорусь, розповів волонтер громадської організації Helping to leave Сергій. Чоловік вивозить людей із окупації від початку повномасштабного вторгнення.

З його слів, їдуть в основному жінки з дітьми з Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Чоловіків дуже мало, каже Сергій, і якщо їдуть, то з хворобами або інвалідністю.

«Там немає майбутнього, немає медицини, навчання. Люди відчувають себе пригніченими. Зазвичай біометричних документів ніхто не отримував, бо ніхто не думав їхати нікуди. І вертаються сюди», – каже волонтер.

Волонтер Сергій три роки вивозить українців з окупованих територій
Волонтер Сергій три роки вивозить українців з окупованих територій
фото: suspilne.media

16-річний Даниїл приїхав із Херсонщини. Хлопець мріє здобути українську чи європейську освіту. Каже, що через це і виїхав з тимчасово окупованої території. Виїхав сам через церковну волонтерську допомогу.

«Доїхали ми легко. Нас лякали і казали, що на кордоні буде дуже тяжко. Але, всі кордони ми пройшли дуже легко. Ми їхали через Мелітополь, Маріуполь та потім ми зупинялися у Ростові, там ми ночували. А потім ми поїхали до Мінська, де переночували. А звідти поїхали до цієї границі», – каже хлопець.

16-річний Даниїл виїхав з окупованої Херсонщини
16-річний Даниїл виїхав з окупованої Херсонщини
фото: suspilne.media

Жителька Миколаєва Тетяна подолала тисячу кілометрів, аби на Волині, на пункті пропуску, зустріти 88-річну маму, яка повернулася в Україну з тимчасово окупованої території. За словами пані Тетяни, її матір після смерті батька не змогла переоформити документи ні на будинок, ні на землю у селищі, де проживала.

Перевізника, який довіз людей до білорусько-українського кордону, що на Волині, рідні знайшли в інтернеті, каже Тетяна, повернення мами з тимчасово окупованого селища через інші країни в Україну тривало три доби.

«Усе сподівалась, що війна закінчиться. Вони не відчували війни, тому що це було обабіч доріг, на яких відбувались воєнні дії. І їй було безпечно. Але, з віком, вона не може за собою доглядати», – розповідає Тетяна Зубенко.

За словами речниці Волинського прикордонного загону Маргарити Вершиніної, на виїзд через цей пункт перетину люди слідувати не можуть, перетнути його можна лише пішки.

«Щодня через цей пункт пропуску слідують наші громадяни. Ми перевіряємо паспортні документи, або ж інші документи, які підтверджують особу, а також приналежність до громадянства України. Випадків не пропуску наших громадян на територію України через цей пункт перетину не було», – каже Маргарита Вершиніна.

Люди, які перетнули білорусько-український кордон, далі їдуть у транзитні центри у Ковелі. Там їх зустрічають волонтери.

Нагадаємо, з 1 січня росіяни позбавили прав українців на тимчасово окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ.

До слова, окупанти планують депортувати жителів ТОТ Запорізької області, які не оформили російський паспорт, як іноземців.

Російське МЗС підтвердило, що з 1 січня 2025 року іноземні громадяни зможуть перебувати на території РФ без візи не більше 90 діб протягом календарного року.

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