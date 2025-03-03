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Окупанти намагаються прорвати кордон на Сумщині: речник ДПСУ повідомив деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти намагаються прорвати кордон на Сумщині: речник ДПСУ повідомив деталі
Речник ДПСУ каже, що наразі завдання Сил оборони – не допустити просування армії РФ вглиб України
фото з відкритих джерел

ДПСУ: Ворог пробує штурмовими групами зайти на нашу територію

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомив, що на кордоні з Сумською областю окупанти намагаються проникнути на територію України та просунутися вглиб. Вони хочуть перерізати логістичні маршрути українських захисників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ефір телемарафону.

Зазначається, що окупанти намагаються прорвати кордон на напрямку, де Сили оборони України ведуть операцію в Курській області. Демченко наголосив, що українські військові завдають ворогу значних втрат.

«Зараз бачимо що ворог пробує штурмовими групами зайти на нашу територію, або ж розширити зону активних бойових дій вже на території України – у напрямку населеного пункту Новеньке. Але підрозділи і ДПСУ, і інших складових Сил оборони максимально наносять ураження, щоб ворог не міг там закріпитися, накопичувати свої сили на території України», – зауважив речник ДПСУ.

Водночас Андрій Демченко підкреслив, що російські атаки у Сумській області не мають масового характеру і не є масштабними штурмовими діями.

«Коли ворог намагається вибити Сили оборони з Курської області, то в першу чергу він по флангах тисне на наші підрозділи в межах Курської області. І надалі намагається розширити зону активних бойових дій, намагаючись зайти на територію України. Але на тому напрямку діють всі складові Сил оборони, щоб не допустити цього. Використовується все наявне озброєння», – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що російські війська здійснювали спроби штурмових дій по лінії кордону на Сумщині. Однак прориву кордону не сталося. 

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Теги: війна росіяни кордон Курщина росія українці Україна Держприкордонслужба ЗСУ Андрій Демченко Сумщина

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