Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рятувальники попереджають про негоду в Україні: які регіони охопить

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рятувальники попереджають про негоду в Україні: які регіони охопить
фото: kh.vgorode.ua

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

Сьогодні, 4 березня, в Україні очікується штормовий вітер, оголошено жовтий рівень небезпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

«У другій половині дня 4 березня у Києві, а також у західних і північних областях прогнозуються сильні пориви вітру 15-20 м/с. Негода триватиме й 5 березня, охопивши більшість регіонів України, за винятком Закарпаття та південних областей», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники зауважують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Рекомендації для громадян:

  • по можливості уникайте перебування на вулиці під час поривів вітру;
  • не паркуйте автомобілі під деревами та біля ненадійних конструкцій;
  • уважно стежте за оновленнями прогнозу погоди.

Як повідомлялося, головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», тимчасово приспустили через прогнозовану негоду.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без суттєвих опадів. На північному сході та сході країни вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. 

Читайте також:

Теги: Україна українці рятувальники ДСНС негода шторм Київ Закарпаття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після суперечки Трампа і Зеленського у мережі підтримали українського президента
Зеленський та Трамп посперечалися під час зустрічі: реакція соцмереж
1 березня, 03:35
Мережко зазначає, що гарантії безпеки Україні можуть бути надані окремим одностороннім актом
Новий «Мінськ»? Соратник Зеленського розповів, на що може бути схожа потенційна мирна угода
28 лютого, 06:59
Тамерлан розповів про жителів Курської області
«Усі розмовляють українською»: військовий Тамерлан розповів про жителів Курської області
25 лютого, 11:31
Елла Лібанова: «Будь-яка країна стає Батьківщиною для всіх своїх жителів тільки тоді, коли є єднання»
Головний демограф України назвала «єдине надбання за час війни»
23 лютого, 08:00
Поки і Путін, і Трамп роблять все, щоб європейці вважали їх обох загрозами
Чи зможе Трамп вмовити Путіна зрадити Китай?
18 лютого, 18:50
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10073 танків
Втрати ворога станом на 16 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
16 лютого, 07:47
Для зручності платників на вебпорталі служби розміщено нові форми Податкового розрахунку сум доходу
Податкова представила нові форми звітності з ПДФО та ЄСВ
10 лютого, 20:34
З того часу, як Драгоне очолив Військовий комітет минуло, лише три тижні
Топпосадовець НАТО пояснив, чому Україні не варто боятися погроз Росії
10 лютого, 11:37
Поки не вдалося встановити, що конкретно змінила Північна Корея
КНДР удосконалила ракети, які передає Росії для завдання ударів – Reuters
6 лютого, 09:28

Події в Україні

Українські роботи поїхали на тестування в NASA
Українські роботи поїхали на тестування в NASA
Рятувальники попереджають про негоду в Україні: які регіони охопить
Рятувальники попереджають про негоду в Україні: які регіони охопить
ЗСУ повідомили про тяжку ситуацію на Новопавлівському напрямку
ЗСУ повідомили про тяжку ситуацію на Новопавлівському напрямку
Втрати ворога станом на 4 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Призупинення військової допомоги від США та масована атака дронів: головне за ніч
Призупинення військової допомоги від США та масована атака дронів: головне за ніч
Аналітики ISW пояснили дії росіян для прориву української ППО
Аналітики ISW пояснили дії росіян для прориву української ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 березня 2025
23K
Прокуратура викрила цікаву схему із зарплатою у Державній судовій адміністрації
9813
Атака на полігон на Дніпропетровщині. Військові розповіли про події перед ударом
9344
Індія будує газопровід-гігант, який вплине на весь ринок
6446
Ціни на нафту падають після призупинення військової допомоги Україні

Новини

4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Вчора, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua