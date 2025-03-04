Рятувальники попереджають про негоду в Україні: які регіони охопить

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

Сьогодні, 4 березня, в Україні очікується штормовий вітер, оголошено жовтий рівень небезпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

«У другій половині дня 4 березня у Києві, а також у західних і північних областях прогнозуються сильні пориви вітру 15-20 м/с. Негода триватиме й 5 березня, охопивши більшість регіонів України, за винятком Закарпаття та південних областей», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники зауважують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Рекомендації для громадян:

по можливості уникайте перебування на вулиці під час поривів вітру;

не паркуйте автомобілі під деревами та біля ненадійних конструкцій;

уважно стежте за оновленнями прогнозу погоди.

Як повідомлялося, головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», тимчасово приспустили через прогнозовану негоду.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без суттєвих опадів. На північному сході та сході країни вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця.