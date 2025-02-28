Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого

Під час зустрічі Зеленського і Трампа розгорілася справжня суперечка

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кадрові зміни у Київській міській державній адміністрації на тлі резонансної «земельної справи»

Емоційна зустріч Зеленського та Трампа. Земельний дерибан у столиці: мер Києва влаштував чистку свого оточення. Кабміном пройшлася хвиля звільнень: що відомо. СБУ запобігла теракту у центрі Житомира. Його готував школяр на замовлення РФ. СБУ запобігла теракту у центрі Житомира. Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Заява Центру протидії дезінформації.

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Емоційна зустріч Зеленського та Трампа

У пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, під час якої розгорілася суперечка, Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру».

«Сьогодні у Білому домі відбулася дуже змістовна зустріч. Було отримано багато інформації, яку неможливо було б зрозуміти без розмови під таким тиском і напругою. Дивовижно, що відкривається через емоції, і я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка, оскільки він вважає, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру», – написав Трамп.

Земельний дерибан у столиці: мер Києва влаштував чистку свого оточення

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кадрові зміни у Київській міській державній адміністрації на тлі резонансної «земельної справи». Зокрема, зі своїх посад у Київській міській державній адміністрації будуть звільнені:

заступник голови КМДА Петро Оленич

заступник директора комунального підприємства «Спецжитлофонд» Юрій Леонов

заступник керівника комунального підприємства «Київблагоустрій» Олексій Мушта.

Кабміном пройшлася хвиля звільнень: що відомо

У Кабінеті міністрів України було звільнено декілька посадовців. Так, звільнення торкнулося Богатих Інни Володимирівни з посади заступника Міністра юстиції України. Також було звільнено Кошеленка Костянтина Борисовича з посади заступника Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. І, звільнення торкнулося Павліченка Олександра Анатолійовича, який займав посаду голови Державної служби експортного контролю України з 5 березня 2020 року.

СБУ запобігла теракту у центрі Житомира. Його готував школяр на замовлення РФ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ворожого агента, який на замовлення РФ готував теракт в одному із найбільш людних місць Житомира – поблизу «Алеї Слави Героям». За матеріалами справи, поплічником ворога виявився 16-річний школяр із Житомирської області, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на гроші.

Після отримання «звіту» про прибуття до пункту призначення окупанти мали активувати вибуховий пристрій за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до вибухівки, зазначають в СБУ. Утім, завдяки діям правоохоронців на випередження, трагедії вдалося запобігти.

Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Заява Центру протидії дезінформації

Російські війська здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

«Наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами», – повідомив він. Згідно з картою проєкту DeepState село Новеньке Юнаківської громади на Сумщині у «сірій» зоні