Путін вигадав, де знайти нову робочу силу замість ліквідованих на війні росіян

Росія одночасно витрачає значні ресурси на військові потреби і стикається з мобілізаційними втратами

Москва готує безвізовий режим із В'єтнамом на тлі гострого дефіциту працівників у російській економіці

Президент Росії Володимир Путін заявив про підготовку безвізового режиму для громадян В'єтнаму. Відповідну заяву він зробив після зустрічі з лідером В'єтнаму То Ламом у Кремлі, пише «Главком».

За словами російського диктатора, його країна працює над запровадженням безвізового режиму для громадян В'єтнаму найближчим часом. Конкретних термінів російський президент не назвав.

Рішення Москви з'явилося на тлі серйозного дефіциту робочої сили в Росії. Через війну проти України російська економіка втратила значну кількість працівників: частину чоловіків мобілізували до армії, десятки тисяч загинули або були поранені, а підприємства оборонного сектору активно переманюють кадри з інших галузей.

На цьому тлі залучення громадян інших країн стає для російської влади одним зі способів компенсувати нестачу працівників. Спрощення в'їзду для громадян В'єтнаму потенційно може збільшити потік трудових мігрантів до РФ.

Безвіз із В'єтнамом може спростити залучення громадян цієї країни до російського ринку. Для Москви це особливо важливо, оскільки традиційних джерел трудової міграції вже недостатньо для покриття потреб роботодавців країни-агресора.

Показово, що російська економіка одночасно переживає уповільнення та зростання державних витрат. Дефіцит федерального бюджету РФ за січень–липень 2026 року зріс на 40% у річному вимірі й досяг 2,8% ВВП. Війна також змушує Кремль підвищувати податки та збільшувати запозичення для фінансування державних витрат.

Варто нагадати, що українські далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах, логістичних центрах, експортних терміналах та інших об'єктах створюють дедалі більший економічний тиск на Росію.

Найбільш руйнівним напрямком української кампанії стали удари по нафтопереробних заводах: вони спричинили дефіцит пального та запровадження нормування постачань улітку. За даними аналітичної компанії Energy Aspects, у серпні російська нафтопереробна галузь обробляла 3,8 млн барелів нафти на добу – проти 5 млн барелів роком раніше.