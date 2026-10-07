Прилуки залишилися без газу після російської атаки

Після масованої атаки Прилуки залишилися без газу на тиждень

Наслідки обстрілу вплинули на роботу газової системи міста, а відновлення подачі може тривати близько тижня

Прилуки Чернігівської області залишилися без газопостачання після масованої російської атаки 7 жовтня. За попередніми прогнозами, відновлення подачі газу жителям міста може тривати близько тижня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заступника міського голови Прилук Данііла Савенка.

За словами посадовця, наслідки російського обстрілу безпосередньо вплинули на роботу газової системи міста. Для ліквідації пошкоджень та повноцінного відновлення газопостачання комунальним службам знадобиться час. «За попередньою інформацією, газу в Прилуках не буде протягом усього тижня», – повідомив Савенко.

Водночас зазначений термін поки залишається орієнтовним. Міська влада обіцяє окремо інформувати жителів про зміни в ситуації та строки відновлення подачі газу.

Проблеми з газопостачанням стали одним із наслідків масованого російського удару по місту, який стався вранці 7 жовтня.

Нагадаємо, близько 06:00 російські війська завдали масованого ракетного удару по Прилуках. Ракети влучили у багатоповерховий житловий будинок, Центр творчості дітей та юнацтва, а також підприємство. Одна з ракет поцілила безпосередньо у житлову багатоповерхівку, коли люди ще спали.

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Прилуках зросла до дев'яти, серед них – троє дітей. Ще 30 людей дістали поранення. Такі дані станом на 11:10 повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.