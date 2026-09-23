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Росіяни атакували підприємство на Житомирщині: постраждали двоє людей

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни атакували підприємство на Житомирщині: постраждали двоє людей
Російська атака спричинила пожежу на підприємстві на Житомирщині
фото: ДСНС

Після влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а рятувальники розбирали пошкоджені конструкції протягом усієї ночі

Російські війська завдали удару по підприємству у Житомирській громаді. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, на території об'єкта виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, двоє людей отримали поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу. Внаслідок влучання на території підприємства спалахнула пожежа. Підрозділи ДСНС ліквідували займання та завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

Росіяни атакували підприємство на Житомирщині: постраждали двоє людей фото 1
фото: ДСНС

Окрім гасіння пожежі, рятувальники за допомогою спеціального інструменту демонтували та розбирали пошкоджені металеві конструкції. Роботи на місці удару тривали весь вечір і ніч.

До ліквідації наслідків атаки також залучили екстрені служби міста та волонтерів загону швидкого реагування Червоного Хреста України.

Нагадаємо, вранці 23 вересня російські безпілотники також атакували Київ. Кількість постраждалих у столиці зросла до трьох людей, усім їм надали необхідну медичну допомогу.

Під час атаки було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури, а на даху АЗС мережі Ukrnafta виникла пожежа. Працівники автозаправної станції під час удару перебували в укритті та не постраждали.

Також російські війська після 07:00 завдали масованого удару по Сумах. Влучання зафіксували на чотирьох локаціях у Ковпаківському районі – у приватному житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали два приватні будинки, навчальний заклад та об'єкти залізничної інфраструктури. Попередньо, постраждала одна людина. Тип озброєння та остаточні наслідки обстрілу ще встановлюються.

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Теги: Житомирщина окупанти дрон війна

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