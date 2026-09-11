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Скільки носіїв «Калібрів» залишилося у росіян? Дані Defence Express

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Скільки носіїв «Калібрів» залишилося у росіян? Дані Defence Express
Defense Express не виключає, що росіяни можуть перекинути до Чорного моря додаткові ракетоносії
фото: Міноборони (ілюстративне)

На початку великої війни російські кораблі в Чорному та Азовському морях могли випустити одночасно 76-80 крилатих ракет

У Росії залишилося у Чорному морі орієнтовно три-чотири боєздатні носії крилатих ракет «Калібр» після удару Сил оборони по військовій базі в Новоросійську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defence Express.

За даними аналітиків, загальний можливий залп російських «Калібрів» з суден у Чорному морі скоротився у чотири рази порівняно з 2022 роком – приблизно до 16-24 ракет.

На момент початку повномасштабного вторгнення у Чорному та Азовському морях перебували російські кораблі та субмарини:

  • два фрегати проєкту 11356Р «Буревісник» («Адмірал Ессен» та «Адмірал Макаров») – по вісім ракет у кожному;
  • три малі ракетні кораблі проєкту 21631 «Буян-М» («Вишній Волочок», «Інгушетія», «Грайворон») – по вісім ракет у кожному;
  • дві малі ракетні кораблі проєкту 22800 «Каракут» («Циклон» та «Аскольд», але обидва на момент 2022 року були ще не добудовані) – по вісім ракет у кожному;
  • чотири дизель-електричні підводні човни проєкту 636.3 «Варшавянка» («Ростов-на-Дону», «Старий Оскол», «Великий Новгород», «Колпіно») – по чотири ракети;
  • один дизель-електричний підводний човен проєкту 877 В «Палтус» («Алроса») – чотири ракети, але можливість застосування під питанням.

В Азовському морі був ще один «Буян-М» «Великий Устюг». Таким чином, у 2022 році загальний можливий залп становив 76-80 крилатих ракет «Калібр».

Наразі неушкодженими в Чорному та Азовському морях мають залишатися:

  • один-два малі ракетні кораблі проєкту 21631 «Буян-М» (які саме – невідомо);
  • два дизель-електричні підводні човни проєкту 636.3 «Варшавянка» («Старий Оскол» та «Великий Новгород»);
  • один дизель-електричний підводний човен проєкту 877 В Палтус» («Алроса», що перебуває у поганому технічному стані, через що участь у війні проти України сумнівна).

Таким чином, наразі у Чорному морі має бути лише три-чотири боєздатні носії крилатих ракет 3М14 «Калібр» із загальним можливим залпом у всього 16-24 крилаті ракети, що у близько чотири рази менше, ніж було у 2022 році.

Однак Defense Express не виключає, що росіяни можуть перекинути до Чорного моря додаткові ракетоносії через річку Дон та Волго-Донський канал. Хоча дальність «Калібрів» у 1,5 тис. км дозволяє окупантам бити по Україні прямо з Каспійського моря, об'єкти у якому Сили оборони України вже уражали.

Нагадаємо, 9 вересня Сили оборони України підтвердили ураження щонайменше трьох російських військових кораблів у Новоросійську.

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Теги: росія війна флот РФ

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