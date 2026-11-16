Принц Гаррі зустрівся з українськими ветеранами

Поява герцога Сассекського стала несподіванкою для військових, а один із захисників отримав від нього особисту пропозицію

Британський принц Гаррі під час неоголошеного візиту до Львова зустрівся з учасниками та творчою командою Театру ветеранів. Герцог Сассекський поспілкувався з українськими військовими, подякував одному із захисників за службу та запросив його зробити спільне фото. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сили територіальної оборони ЗСУ.

Принц Гаррі прибув до Львова, щоб зустрітися з українськими учасниками Ігор Нескорених (Invictus Games). Серед них був і актор Театру ветеранів Іван Войнов. Дізнавшись про діяльність колективу, герцог Сассекський вирішив особисто познайомитися з його учасниками.

Візит став несподіванкою для акторів, які саме готувалися до виступу. Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ та актор Театру ветеранів Артем Мороз розповів, що зустрів британського принца незадовго до початку вистави.

«Ми саме готувались до виступу, і вже перед самим початком перевдягнулися та чекали в холі. І в цей момент увійшов принц Гаррі. Я не очікував, встав, віддав честь. Він підійшов до мене, потиснув руку, подякував за службу і запропонував зробити фото», – розповів Артем Мороз.

Під час зустрічі принц Гаррі також поспілкувався з творчою командою театру та відзначив значення мистецтва для відновлення військовослужбовців після пережитого бойового досвіду.

Як розповів художній керівник Театру ветеранів, український режисер і військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв, герцог Сассекський назвав театральне мистецтво сильним інструментом мотивації та реабілітації ветеранів.

Через щільний графік принц Гаррі не зміг залишитися на виставу. Водночас він висловив сподівання побачити постановку українських ветеранів на британській сцені.

«Це зайвий доказ того, що народжений в Силах територіальної оборони Театр Ветеранів не лише допомагає в реабілітації наших побратимів, а також є і потужним інструментом міжнародної дипломатії. Лише у цьому році у нас відбулося пʼять міжнародних зустрічей, і вже є кілька запрошень показати виставу «Енеїда» на провідних театральних майданчиках Європи та Америки», – зазначив Ахтем Сеітаблаєв.

Ігри Нескорених (Invictus Games) – міжнародні мультиспортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які отримали поранення, травми або захворювання під час виконання службових обов'язків.

Змагання започаткував у 2014 році принц Гаррі. Їхня головна мета – сприяти фізичному та психологічному відновленню військових через спорт, підтримувати їхню мотивацію та повернення до активного життя.

Учасники змагаються в адаптивних видах спорту, зокрема стрільбі з лука, плаванні, легкій атлетиці, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи та баскетболі на кріслах колісних. Наступні Ігри Нескорених відбудуться у Бірмінгемі у 2027 році.