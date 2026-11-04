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У Львові в пологовому будинку відкрився салон краси (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Софія Холод, яка чекає на народження малюка, стала першою клієнткою салону краси в пологовому
фото: Львівський обласний клінічний перинатальний центр/Facebook

Салон у пологовому пропонує жінкам зробити макіяж, зачіску та навіть манікюр

В Україні вперше відкрився салон краси в пологовому будинку. Тепер пацієнтки Львівського перинатального центру причепуритися перед випискою, не покидаючи лікарню. Про це пише «Главком» із посиланням на допис центру.

Так, у перинатальному центрі львів'янки відкрито простір краси Miss Princess. У салоні породіллі можуть зробити макіяж, святкову зачіску перед офіційною випискою з малюком та фотосесією.

Після відкриття у салоні побували вже перші клієнтки. Новоспечена мама Катерина Тарарук вже скористалася послугами салону краси у пологовому та причепурилася перед випискою. «Хочеться виглядати на виписці максимально впевненою, прийшовши весь етап вагітності та пологів. І сьогодні хотілося виглядати серед всіх знайомих, близьких теж виглядати красиво та впевнено крокувати у такий новий етап життя», – поділилася породілля.

У Львові в пологовому будинку відкрився салон краси (фото) фото 1
фото: Львівський обласний клінічний перинатальний центр/Facebook

До салону також завітала Софія Холод, яка чекає на народження свого малюка. «Ти маєш можливість зробити собі манікюр, чи просто елементарно помити голову, коли є така потреба. Додаткова послуга, коли на виписку ти можеш виглядати красивою, з укладкою, макіяжем – я вважаю, що це дуже високий рівень», – сказала перша клієнтка салону.

У Львові в пологовому будинку відкрився салон краси (фото) фото 2
фото: Львівський обласний клінічний перинатальний центр/Facebook

У просторі також працюватимуть майстри з манікюру, тож матері можуть не лише зробити укладку, але й відправитися на виписку зі свіжим манікюром. «У Львівському перинатальному центрі запрацював перший в Україні салон краси для пацієнток Miss Princess. Тепер жінки можуть скористатися послугами салону, подбати про себе та власний комфорт, не залишаючи медичного закладу. Ініціатива покликана створити для жінок більше можливостей для турботи про себе навіть під час перебування у стаціонарі», – розповіли у Львівській обласній раді.

Нагадаємо, у Львові 42-річна львів’янка Анна вдесяте стала матір’ю. Жінка народила дочку, на дівчинку вдома чекають четверо сестер та п’ятеро братів. Народження дівчинки найбільше чекали її брати та сестри. За словами їхньої матері Анни, діти часто просили її про ще одну сестру, аби їх у родині було порівну.

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Теги: пологовий будинок вагітність стиль Львів

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