Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Верховна Рада заявила про спроби зірвати примирення України та Польщі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Верховна Рада заявила про спроби зірвати примирення України та Польщі
Парламент також наголосив на необхідності відповідально ставитися до складних сторінок спільної історії
фото: Reuters

Парламент наголосив на важливості продовження ексгумаційних робіт і закликав не дозволяти історичним суперечкам перешкоджати добросусідським відносинам

Верховна Рада України заявила про спроби посіяти розбрат між Україною та Польщею і перешкодити примиренню двох народів. Український парламент вважає, що головним бенефіціаром протистояння між країнами є Росія. Про це йдеться в заяві голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, пише «Главком».

«Маємо спільно і рішуче виступати проти спроб внести розбрат у наші відносини, намагаючись перешкодити процесу примирення і порозуміння. Слід усвідомлювати, що головним бенефіціаром українсько-польського протистояння є Росія і ніхто інший», – наголосив Стефанчук.

У заяві зазначається, що Верховна Рада послідовно підтримує розвиток стратегічного партнерства з Польщею та зміцнення добросусідських відносин. Україну й Польщу об’єднують спільні цінності та взаємна підтримка, а відносини між країнами мають ґрунтуватися на довірі, повазі та готовності чути одне одного.

Парламент також наголосив на необхідності відповідально ставитися до складних сторінок спільної історії, щоб вони не ставали перешкодою для порозуміння та спільного майбутнього.

За словами голови Верховної Ради, продовження ексгумаційних робіт і відновлення історичної справедливості є важливими питаннями українсько-польських відносин.

«Україна підтримує ці процеси, адже йдеться, передусім, про людську гідність, право родин знати правду про долю своїх близьких і можливість належно вшанувати пам’ять невинно загиблих жертв», – заявив він.

Стефанчук назвав це спільним моральним обов’язком, який не повинен залежати від політичної кон’юнктури. Він також наголосив, що вшанування пам’яті загиблих не має ставати заручником політичних суперечок.

«Стратегічне партнерство України та Польщі, а також добросусідські відносини між нашими країнами залишатимуться міцними і непідвладними спробам їх порушити», – підсумував голова Верховної Ради.

Варто нагадати, що заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича та Української повстанської армії не набуде чинності. 

За словами Босацького, польська сторона отримала запевнення від представників президента України, що рішення Львівської обласної ради не набуде чинності. Він зазначив, що після втручання Варшави відповідна резолюція зникла з вебсайту облради.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Львів історія Польща Руслан Стефанчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стефанчук пропонує захистити українців від робочих дзвінків у вихідні
Стефанчук анонсував право українців на «інформаційний спокій» після роботи
23 вересня, 14:32
Президент України Володимир Зеленський відреагував на напад у монастирі сестер-бенедиктинок у польському Ярославі
Зеленський зробив заяву після нападу українця на монастир у Польщі
24 вересня, 18:24
Ворожий дрон атакував район поблизу пункту пропуску «Ягодин»
Росія знову вдарила дроном біля кордону України з Польщею (відео)
28 вересня, 18:43
Пожежа після влучання дрона у ринок «Залізничний». 23 вересня 2026 року
Росія пошкодила культовий ринок «Шайба»: чим відома споруда
23 вересня, 17:56
Російські атаки мають на меті не лише знищення інфраструктури, а й залякування жителів
Зеленський назвав чотири міста, які стануть головними цілями ударів РФ взимку
2 жовтня, 14:19
Угорщина блокувала просування переговорів, посилаючись на питання дотримання прав угорської меншини в Україні
Рада ухвалила закон, якого вимагала Угорщина
12 жовтня, 13:57
Середня ціна двокімнатної квартири у Львові становить 29,3 тис. грн на місяць. За рік таке житло подорожчало на 28%
Ціни на оренду квартир у Львові у жовтні 2026 року
9 жовтня, 20:45
У суді 20-річний В'ячеслав Зінченко кілька разів відмовився від свідчень
Суд заборонив називати Зінченка «убивцею Фаріон» (документ)
7 жовтня, 20:00
До розслідування також залучили Службу військової контррозвідки Польщі
У Польщі затримано курсанта з України за підозрою у шпигунстві
19 жовтня, 18:24

Суспільство

Графіки відключення світла 22 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
Графіки відключення світла 22 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
Верховна Рада заявила про спроби зірвати примирення України та Польщі
Верховна Рада заявила про спроби зірвати примирення України та Польщі
«Укрзалізниця» запускає три нові поїзди до Польщі: розклад і маршрути
«Укрзалізниця» запускає три нові поїзди до Польщі: розклад і маршрути
Держава відновила видатки на будівництво головного військового цвинтаря
Держава відновила видатки на будівництво головного військового цвинтаря
Арахамія анонсував хороші новини стосовно окупованих Олешок
Арахамія анонсував хороші новини стосовно окупованих Олешок
Терезам – шукати компроміс, Скорпіонам – не поспішати з висновками: найавторитетніший гороскоп на 22 жовтня 2026 року
Терезам – шукати компроміс, Скорпіонам – не поспішати з висновками: найавторитетніший гороскоп на 22 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
68K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
57K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп
Сьогодні, 17:54
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua