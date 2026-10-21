Верховна Рада заявила про спроби зірвати примирення України та Польщі

Парламент також наголосив на необхідності відповідально ставитися до складних сторінок спільної історії

Парламент наголосив на важливості продовження ексгумаційних робіт і закликав не дозволяти історичним суперечкам перешкоджати добросусідським відносинам

Верховна Рада України заявила про спроби посіяти розбрат між Україною та Польщею і перешкодити примиренню двох народів. Український парламент вважає, що головним бенефіціаром протистояння між країнами є Росія. Про це йдеться в заяві голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, пише «Главком».

«Маємо спільно і рішуче виступати проти спроб внести розбрат у наші відносини, намагаючись перешкодити процесу примирення і порозуміння. Слід усвідомлювати, що головним бенефіціаром українсько-польського протистояння є Росія і ніхто інший», – наголосив Стефанчук.

У заяві зазначається, що Верховна Рада послідовно підтримує розвиток стратегічного партнерства з Польщею та зміцнення добросусідських відносин. Україну й Польщу об’єднують спільні цінності та взаємна підтримка, а відносини між країнами мають ґрунтуватися на довірі, повазі та готовності чути одне одного.

Парламент також наголосив на необхідності відповідально ставитися до складних сторінок спільної історії, щоб вони не ставали перешкодою для порозуміння та спільного майбутнього.

За словами голови Верховної Ради, продовження ексгумаційних робіт і відновлення історичної справедливості є важливими питаннями українсько-польських відносин.

«Україна підтримує ці процеси, адже йдеться, передусім, про людську гідність, право родин знати правду про долю своїх близьких і можливість належно вшанувати пам’ять невинно загиблих жертв», – заявив він.

Стефанчук назвав це спільним моральним обов’язком, який не повинен залежати від політичної кон’юнктури. Він також наголосив, що вшанування пам’яті загиблих не має ставати заручником політичних суперечок.

«Стратегічне партнерство України та Польщі, а також добросусідські відносини між нашими країнами залишатимуться міцними і непідвладними спробам їх порушити», – підсумував голова Верховної Ради.

Варто нагадати, що заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича та Української повстанської армії не набуде чинності.

За словами Босацького, польська сторона отримала запевнення від представників президента України, що рішення Львівської обласної ради не набуде чинності. Він зазначив, що після втручання Варшави відповідна резолюція зникла з вебсайту облради.