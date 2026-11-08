Головний вокзал Львова тимчасово не прийматиме поїзди

У Львові на кілька годин закрито рух поїздів до головного вокзалу

Через відновлювальні роботи поїзди протягом кількох годин прибуватимуть і відправлятимуться зі станції Підзамче

Сьогодні, 8 листопада, поїзди львівського напрямку тимчасово прибуватимуть і відправлятимуться зі станції Підзамче замість головного залізничного вокзалу Львова. Причиною змін стали технічні роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

Компанія пояснила, що станція Підзамче розташована в центральній частині Львова. Пасажирам радять врахувати зміни під час планування поїздок та прибувати для посадки саме на цю станцію.

«Проїзд до головного вокзалу у Львові буде закритий протягом декількох годин для відновлювальних робіт, тож просимо пасажирів запланувати свою подорож саме зі станції Підзамче», – йдеться у повідомленні.

Перевізник перепросив за оперативні зміни та вимушені затримки. Наразі тривають відновлювальні роботи, після завершення яких рух поїздів має повернутися до звичного режиму. Точного часу відновлення руху до головного вокзалу наразі не названо.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» оголосила про запуск трьох нових міжнародних поїздів до Польщі. Два з них сполучатимуть Київ та Дніпро з Перемишлем, ще один курсуватиме за маршрутом Київ – Холм. Зокрема, поїзд №31/32 Київ – Перемишль вирушатиме зі столиці о 21:30 та прибуватиме до Польщі о 08:19, зупиняючись у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові.

Інший рейс, №73/74 Дніпро – Перемишль, відправлятиметься о 19:00 та прибуватиме до пункту призначення о 14:10. У Перемишлі пасажири зможуть пересісти на потяги до інших європейських міст, зокрема Праги, Берліна, Кракова та Варшави.

Новий поїзд №23/24 Київ – Холм назвали на честь українського історика Михайла Грушевського. Для перевезень планують використовувати вагони підвищеного комфорту, виготовлені в Україні під час повномасштабної війни.