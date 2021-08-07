На Одещині побутовий прилад вбив дитину струмом

10-річний хлопчик молов зерно на круподерці

У суботу, 7 серпня, у Болградському районі Одеської області 10-річного хлопчика вдома вдарило струмом, коли він взявся молоти зерно на побутовій круподерці. Про цей трагічний випадок повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

У господарському приміщенні знепритомнілого хлопчика виявила сестра. На місце події негайно було викликано лікарів, які, на жаль, лише констатували смерть дитини.

За попередньою інформацією правоохоронців, причиною смерті став удар струмом.

Чому малолітній виконував господарські роботи без нагляду дорослих та інші обставини його загибелі, повинна встановити слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Нагадаємо, раніше у Тернополі на зупинці громадського транспорту восьмирічна дівчинка отримала ураження струмом, коли торкнулася автомата з іграшками.

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