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Обстріл журналістів у Херсоні: нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл журналістів у Херсоні: нові деталі
Зуніно не повідомив про свою роботу в місті відповідальних пресофіцерів
фото з відкритих джерел

Зуніно та його помічник – український журналіст Богдан Битік стали жертвами засідки

Іноземний журналіст, якого росіяни поранили на Херсонщині, ігнорував застереження українських військових, внаслідок чого загинув його український помічник-журналіст. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як зазначається, Зуніно не повідомив про свою роботу в місті відповідальних пресофіцерів. А вже на місці проігнорував завчасні попередження українських військових про небезпеку та крики: «Danger, sir!».  

Повідомляється, що Зуніно та його помічник – український журналіст Богдан Бітік стали жертвами засідки, найімовірніше, російських снайперів.

«Зуніно як керівник був зобовʼязаний проконтролювати, щоб учасник його групи був не лише в жилеті з написом PRESS, а й з бронею всередині нього. Але італієць порушив правила поведінки для журналістів в умовах бойових дій», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня повідомлялося, що кореспондент італійського видання La Repubblica Коррадо Зуніно дістав поранення на в'їзді до Херсона після того, як автомобіль, в якому він їхав зі своїм фіксером, був обстріляний. Згодом стало відомо, що внаслідок російської атаки у Херсоні загинув український фіксер італійської газети La Repubblica Богдан Биітік, який працював разом з кореспондентом газети Коррадо Зуніно.

Зуніно розповів, що вони проїхали три блокпости, Бітік поговорив з українськими військовими, і ті пропустили їх без проблем, оскільки це була не зона бойових дій.

А потім авто представників ЗМІ обстріляли. Зуніно розповів, що почув шипіння і побачив Бітіка на землі, той не ворушився, тому він став відповзати з лінії вогню, а потім побіг. Джерело: https://censor.net/ua/n3414769

Теги: війна обстріл Херсон росіяни поранення журналіст автомобіль

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