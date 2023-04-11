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У «Гвардії наступу» з’явиться ще одна бригада

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У «Гвардії наступу» з’явиться ще одна бригада
Підготовка «Гвардії наступу»
фото з відкритих джерел

«Хартія» буде дев'ятою бригадою «Гвардії наступу» та сьомою – у Нацгвардії

У складі «Гвардії наступу» формується ще одна бригада, яка називатиметься «Хартія». Про це розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в ефірі телемарафону.

«Оскільки ми побачили досить великий запит суспільства щодо того, щоб вступити до тих чи інших підрозділів, ми продовжили можливість подати анкети. І, окрім того, зараз ми також формуємо нову бригаду, яка буде називатися «Хартія». Вона буде формуватися у складі Нацгвардії України», – сказала заступниця міністра.

Зазначається, що «Хартія» буде дев'ятою бригадою «Гвардії наступу» та сьомою – у Нацгвардії. Набір уже розпочато.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ 2 лютого розпочало формування вісьмох штурмових бригад «Гвардія наступу». Основою підрозділів є чинні поліцейські, прикордонники та бійці Національної гвардії. Станом на кінець березня бригади були сформовані, однак тривав набір у резервні підрозділи.

До слова, триває 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак.

Теги: ЗСУ наступ війна росія окупанти

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