У Херсоні росіяни обстріляли журналістів: італієць поранений, його український колега загинув (фото)

Глава МЗС Італії вже поговорив з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою щодо інциденту

Внаслідок обстрілу Антонівського мосту біля Херсона постраждав журналіст газети La Repubblica Коррадо Зуніно. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таджані.

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«Зуніно отримав поранення в плече під час атаки безпілотника в Херсоні», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він почувається добре, йому допомагає посольство Італії в Україні. Глава МЗС Італії вже поговорив з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою щодо цього випадку.

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Також повідомляється, що колега італійського журналіста Богдан Битик помер внаслідок ворожого обстрілу.

Журналісти працювали над матеріалом про життя в місті, що тривалий час було в окупації, а тепер зазнає систематичних обстрілів з боку армії РФ

Як повідомлялося, сьогодні, 26 квітня, російські загарбники обстріляли Антонівський міст біля Херсона. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Триває 427-ма доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетних, 31 авіаційного удару та здійснив близько 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.