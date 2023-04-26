Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Херсоні росіяни обстріляли журналістів: італієць поранений, його український колега загинув (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Херсоні росіяни обстріляли журналістів: італієць поранений, його український колега загинув (фото)
Зуніно отримав поранення в плече
фото з відкритих джерел

Глава МЗС Італії вже поговорив з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою щодо інциденту

Внаслідок обстрілу Антонівського мосту біля Херсона постраждав журналіст газети La Repubblica Коррадо Зуніно. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таджані.

«Зуніно отримав поранення в плече під час атаки безпілотника в Херсоні», – йдеться у повідомленні.

У Херсоні росіяни обстріляли журналістів: італієць поранений, його український колега загинув (фото) фото 1

Зазначається, що він почувається добре, йому допомагає посольство Італії в Україні. Глава МЗС Італії вже поговорив з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою щодо цього випадку.

У Херсоні росіяни обстріляли журналістів: італієць поранений, його український колега загинув (фото) фото 2

Також повідомляється, що колега італійського журналіста Богдан Битик помер внаслідок ворожого обстрілу. 

Журналісти працювали над матеріалом про життя в місті, що тривалий час було в окупації, а тепер зазнає систематичних обстрілів з боку армії РФ

Як повідомлялося, сьогодні, 26 квітня, російські загарбники обстріляли Антонівський міст біля Херсона. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Триває 427-ма доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетних, 31 авіаційного удару та здійснив близько 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Теги: війна Італія розслідування Херсон журналіст Антонівський міст поранення росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українське газорегулювальне обладнання вперше зустрілося з альтернативним енергоносієм. На задньому плані – силосні башти біометанового заводу
Так пахнуть гроші. Репортаж із першого в Україні біометанового заводу Енергетичний фронт
20 квiтня, 12:05
Кремль хоче переконати світ, що газову трубу підірвали українці
Диверсія на «Північних потоках». Росіяни погано приховали сліди
28 березня, 19:35
Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр з позивним Фортуна – колишній скінхед. Живе в Україні з 2017 року
Хто влаштував «брянські заворушення». Інтерв’ю з начштабу Російського добровольчого корпусу Інтерв’ю
3 квiтня, 14:50
У РФ звільнено генерала, який забезпечив окупантам великі втрати під Вугледаром
У РФ звільнено генерала, який забезпечив окупантам великі втрати під Вугледаром
27 березня, 08:12
експрезидент США Дональд Трамп
Колишньому президенту США Дональду Трампу висунуто кримінальне обвинувачення
31 березня, 03:00
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою
Полювання на Himars закінчилося арештом. Український військовий працював на ворога
10 квiтня, 17:43
США готові передати 70-тонні бойові машини в зону бойових дій до осені
США зробили заяву щодо навчання українських воїнів на танках Abrams
5 квiтня, 08:13
Митрополит Онуфрій довгий час жив у Росії
Онуфрій визнав, що має російське громадянство та пояснив, чому не відмовився від нього
8 квiтня, 20:55
Поминальна служба відбулася в Університетській церкві Святої Софії Премудрості Божої
У Тернополі попрощалися з екснардепом Олегом Барною (фото)
22 квiтня, 13:26

Події в Україні

Мерія Сум позбавила УПЦ права користуватися землями громади
Мерія Сум позбавила УПЦ права користуватися землями громади
Словенія таємно передала Україні бронетранспортери
Словенія таємно передала Україні бронетранспортери
У Херсоні росіяни обстріляли журналістів: італієць поранений, його український колега загинув (фото)
У Херсоні росіяни обстріляли журналістів: італієць поранений, його український колега загинув (фото)
Росіяни накрили вогнем Антонівський міст біля Херсона, є жертви
Росіяни накрили вогнем Антонівський міст біля Херсона, є жертви
Сльози радості та обійми: СБУ показала щемливе відео повернення полонених
Сльози радості та обійми: СБУ показала щемливе відео повернення полонених
Генштаб повідомив, де росіяни ведуть наступ
Генштаб повідомив, де росіяни ведуть наступ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Чому Онуфрій вже не зможе оголосити автокефалію
7981
Журналісти порівняли ціни на продукти у Міноборони та розвідки: разючі відмінності
4603
День пам'яті про Чорнобильську катастрофу: що важливо пам'ятати про трагедію
4061
Битва за Бахмут: ISW повідомляє про просування окупантів (мапа)
3561
Росія істерично відреагувала на розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна
3451
Заморозки в Україні: синоптики дали прогноз погоди на 27 квітня

Новини

Окупанти спорудили мережу траншей вздовж лівого берега Дніпра (відео)
Сьогодні, 07:51
День пам'яті про Чорнобильську катастрофу: що важливо пам'ятати про трагедію
Сьогодні, 07:19
Окупанти обороняються на півдні і ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Додому повернули депортованих дітей – їм довелося пройти через допити у РФ і Білорусі
Сьогодні, 06:30
Ворог атакував дронами-камікадзе Запоріжжя
Сьогодні, 01:51
Під Бахмутом зник ексфутболіст «Шахтаря»: рідні звернулися за допомогою (фото)
Сьогодні, 01:36

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту