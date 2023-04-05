Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Валентину Пушич

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Валентину Пушич
Валентина добровільно вирішила піти до лав ЗСУ ще під час АТО
фото з відкритих джерел

Жінка залишила посаду менеджерки у міжнародній транспортній компанії, аби рятувати життя бійців

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Валентину Пушич.

Валентина Пушич «Ромашка» виживала дивом не раз, потрапляючи під російські обстріли й одночасно рятуючи життя воїнів в АТО/ООС. До того працювала у міжнародній транспортній фірмі, яка займалася пасажирськими і вантажними перевезеннями по території України та за її межами. 

Народилася жінка 1980 року в Києві, із дитинства мріяла стати героїнею і медиком, а тому після закінчення дев'яти класів у школі вона вирушила до медичного училища, однак, уже після першого відвідування моргу в межах навчання усвідомила, що не зможе пересилити страх перед чужим болем. У результаті повернулася до школи і постаралася відкинути думки про професію медика.

Пізніше вона вступила до швейного училища, а згодом опинилася у Київському національному університеті технологій та дизайну, після закінчення якого почала працювати за спеціальністю. Більше того, їй навіть вдалося збудувати кар'єру модельєра чоловічого одягу.

Також через декілька років вирішила заочно вивчитися на психолога. На той момент вона не знала, що в майбутньому новонабуті знання допоможуть їй на передовій. Валентина добровільео вирішила піти до лав Збройних сил України. На посаду психолога жінку не взяли, але було місце у медичній роті.

Валентина Пушич діставала поранених з найбільш критичних точок на фронті
Валентина Пушич діставала поранених з найбільш критичних точок на фронті
фото з відкритих джерел

Ще під час Революції гідності допомагала людям одягом, гарячим чаєм. По-справжньому жінку змусили задуматися про сенс життя і роботи події в Криму, згодом бої українських військ із російськими найманцями у Луганській області. Долучитися до захисту України остаточно вирішила після відвідин наших бійців у Житомирському воєнному госпіталі, які повернулися з полону російських окупантів.

Після підготовки в навчальному центрі як бойового медика жінку направили в 72 бригаду Збройних сил України, яка на той час зазнала важких втрат під Волновахою.

Рідні спочатку рішень Валентини про кардинальні зміни не зрозуміли, хоча б тому, що жінка була з неповнолітньою дитиною. Навколо всі дивувалися, як можна було покинути попередню роботу, де грошове забезпечення в 10 разів більше, ніж в ЗСУ.

Валентина Пушич із донькою
Валентина Пушич із донькою
фото з відкритих джерел

«Крайнє моє відрядження у фірмі, де раніше працювала, – було саме в Луганськ. Наше представництво в цьому місті налічувало близько 10 років з дня відкриття і там працювало здебільшого місцеве населення. Ми завжди приїжджали в Луганськ і ніколи в нас не було проблем. Навесні 2014 ми зайшли в офіс, з нами ніхто не вітається. Неподалік чую, як говорять: «О, бандерівці приїхали»! «Тобто бандерівці? А що трапилося? Ми ж були у вас три тижні тому, все було добре – запитуємо їх. Ці люди почали розповідати щось про державні справи, революцію, мовляв, що ми «ущімляємо рускій язик», хоча до того всі вільно розмовляли будь-якою мовою», – розповідала медикиня.

Що таке справжня війна, Валентина відчула восени 2016 року, коли її підрозділ вийшов в Авдіївку на промзону. Їх накривала російська артилерія, медику тоді довелося здійснювати вперше евакуацію пораненого бійця.

«Ми виїжджаємо вночі, стріляють з обох боків, відстань маленька, ти не розумієш, що відбувається взагалі, – згадувала. – Далі дізнаєшся, що «трьохсотому» – 19 років. Він підписав контракт у вісімнадцятирічному віці, тому що у 2014 році в нього загинув старший брат. Цей хлопець вирішив помститися російським найманцям».

Військова служба Military servise іменує Валентину Пушич, медика «Ромашку», легендою серед оборонців промзони та Авдіївки. Коли 72 бригада туди зайшла й отримали перший потік поранених, то наступні її колеги  у ланцюгові медичного порятунку військових думали, що Валя – це кілька медиків. Хлопці описували, що привезла їх чудова білявка, урятувала життя психолог, а дехто казав: «наш начмед», «наш док».

За словами друзів, Валентина ніколи нічого не боялася: життя побратимів для неї завжди було на першому місці, тому кидалася рятувати, хай би як було небезпечно
За словами друзів, Валентина ніколи нічого не боялася: життя побратимів для неї завжди було на першому місці, тому кидалася рятувати, хай би як було небезпечно
фото з відкритих джерел

Валентина багато у чому наслідувала свого вже покійного батька, для якого офіцерська гідність була понад усе. Їй  було непросто. Часом після бойових виїздів вона ховалася подалі від всіх і ревла, допоки не відпускало нервове напруження, яке охоплювало її, як тільки приїжджала забирати пораненого чи вбитого українського воїна. «Це інший бік медалі такого сталевого життя на фронті», – казала жінка.

Вона все життя вона проговорила російською, але після боїв за Авдіївку принципово перейшла на українську.

«Взагалі, я вдячна долі, що вона свого часу привела мене в Збройні сили. Це такий життєвий урок і такий досвід, які радикально змінили мою свідомість», – цими словами закінчується інтерв’ю червня 2021 року.

Загинула медикиня 27 лютого 2022 року поблизу м. Бровари Київської області рятуючи пораненого хлопця. Похована 6 березня 2022 року на Лісовому кладовищі в Києві.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Хвилина мовчання: згадаймо спортивного тренера Віктора Стасюка
Теги: війна пам'ять

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всі думки у психопатів заточені тільки на агресію, на те, як на когось напасти, пограбувати, щось захопити
Російські пропагандисти хочуть розпочати війну з Туреччиною
19 березня, 17:41
Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр з позивним Фортуна – колишній скінхед. Живе в Україні з 2017 року
Хто влаштував «брянські заворушення». Інтерв’ю з начштабу Російського добровольчого корпусу Інтерв’ю
3 квiтня, 14:50
Китай допомагає РФ обходити санкції
Як Китай допомагає економіці Росії під час війни РФ проти України
21 березня, 07:07
Українські сили отримають великі можливості для повернення ініціативи на полі бою
Наступ окупантів сповільнився, ЗСУ можуть відновити ініціативу – ISW
16 березня, 07:01
ЗСУ тримають оборону Бахмута
Російський наступ досягає кульмінації: ISW оцінив ситуацію в Бахмуті (мапа)
17 березня, 07:13
Малюк заявив, що СБУ працює системно та ефективно
Малюк привітав співробітників СБУ: Ми робимо все, аби пришвидшити перемогу України
25 березня, 09:44
Вибух у Джанкої, 20 березня
Вибухи у Джанкої: «Південь» оцінив стан залізничного сполучення окупантів
22 березня, 01:10
Значні втрати ворога на Луганщині та наступ на Харківщині: яка ситуація в регіонах
Значні втрати ворога на Луганщині та наступ на Харківщині: яка ситуація в регіонах
27 березня, 10:41
Вибух у Маріуполі: з'явилося відео підірваного автомобіля
Вибух у Маріуполі: з'явилося відео підірваного автомобіля
27 березня, 12:06

Суспільство

Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Валентину Пушич
Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Валентину Пушич
Похмуро й дощі: прогноз погоди на 5 квітня
Похмуро й дощі: прогноз погоди на 5 квітня
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Війну розпочали українці». Віряни УПЦ МП потрапили в гучний скандал у Львові (відео)
«Війну розпочали українці». Віряни УПЦ МП потрапили в гучний скандал у Львові (відео)
Як Московська церква зомбує українських дітей. Шокуюче відео з-під Лаври
Як Московська церква зомбує українських дітей. Шокуюче відео з-під Лаври
Громади запорізької області отримали від «Рятуємо життя» майже 5 тис. продуктових наборів
Громади запорізької області отримали від «Рятуємо життя» майже 5 тис. продуктових наборів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Румуни почали масово виселяти українських біженців
54K
Путін потрапив у лікарню після провалу бліцкригу в Україні – ЗМІ
30K
Обурлива знахідка в Хмельницькому соборі: церковники прославляли Росію (фото)
29K
У Хмельницькому б'ють на сполох: московські попи незаконно вивозять майно з храму
16K
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
На Одещині кішка ледь не вбила свою господарку

Новини

ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
Сьогодні, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту