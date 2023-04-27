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Окупанти перерізають горло українським полоненим після допитів: перехоплення (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти перерізають горло українським полоненим після допитів: перехоплення (аудіо)
Росіянин заявив, що після допиту українських полонених треба «утилізовувати»
фото ілюстративне

Служба безпеки України вже встановила особу ката

Російські окупанти не тільки катують українських військовополонених, а й жорстоко вбивають їх після допитів. Зокрема, їм перерізають горло. Про це свідчить перехоплення СБУ.

Один з окупантів у подробицях розповідає своїй знайомів, як перерізає горло полоненому. За його словами, таких випадків вистачає. Вбивають українських військових вночі.

«Людину треба трохи зарізати. Але в мене це не вперше. Мені по**й... Люди, які військовополонені… їх немає сенсу тримати. Ну, тому що всю інформацію з них випитуємо. Далі немає сенсу тримати. Ось їх треба утилізувати», – розповідає окупант.

Служба безпеки України вже встановила особу ката, його установчі дані, місце служби та коло спілкування. Ним виявився Сучко Євген Юрійович з Новгородської області 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022-го. Він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.

У СБУ додали, що Служба працює, аби цей Сучко та кожен воєнний злочинець з РФ поніс заслужене покарання за свої звірства. 

Нагадаємо, ввечері 11 квітня проросійські ресурси поширили відео, на якому вбивають українського військового: живому чоловіку відрізали ножем голову. На відео – люди у військовій формі, які розмовляють російською та мають білу пов’язку, яка є одним із розпізнавальних символів окупантів. На руці чоловіка, якого закатували, є жовта пов’язка, яку зазвичай використовують для ідентифікації українські військові. На відео видно зелене листя, тож, імовірно, запис могли зробити певний період тому.

Крім того, журналісти американського видання CNN виявили ще одне відео, на якому, ймовірно, найманці ПВК «Вагнер» стратили двох українських військових. Відповідно до опису, на відео видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової бронемашини. Схоже, що у військових були відрізані ще й руки.

Теги: війна росія окупанти Україна

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