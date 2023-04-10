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Міністр агрополітики пояснив, хто продає землю під час війни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Міністр агрополітики пояснив, хто продає землю під час війни
Микола Сольський розповів, які регіони охоче купують та продають землю
фото: Agropolit

Торгівля сільгоспділянками триває, при цьому війна не сильно вплину на ціни

На сході Україні збільшується пропозиція продажу землі та іншої нерухомості. Про це у інтерв'ю «Главком» розповів міністр агрополітики та продовольства Микола Сольський. 

За словами Сольського, на ринку землі на сьогодні яскраво виражених тенденцій немає.

«Хтось намагається поставити на паузу, хтось – ні. Люди, як і раніше, продають землю в селах, коли трапляється якась біда або навпаки велике щастя. Просто так не продають», – поділився інформацією Сольський.

Сольський пояснив, що зі зрозумілих причин збільшилась пропозиція землі на сході країни. Але такі землі охоче купують. 

«Запит на ці землі є, аграрії їх купляють, міністерство на своєму сайті веде постійний моніторинг угод», – прокоментував посадовець.  

Що стосується фактору ризику та його впливу на ціну, то, на думку Сольського, у спокійних регіонах це ролі не грає, а  от у східних – так.

«Ціна зменшилась, якщо говорити в прив’язці до долара, хоча в гривневому еквіваленті лишилась на такому ж рівні, як до війни», – сказав міністр.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українським фермерам пропонують платити велику суму грошей за розмінування їхньої землі. Почесний президент АФЗУ (Асоціація фермерів і приватних землевласників України) Микола Стрижак розповів, до кого звертаються фермери, щоб розмінувати свою землю та скільки це коштує. 

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Теги: міністр Свобода війна радіо аграрії розмінування президент Микола Сольський Щастя

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