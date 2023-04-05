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Масове поховання цивільних поблизу Броварів: моторошні фото та відео

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масове поховання цивільних поблизу Броварів: моторошні фото та відео
Останки жертв російської агресії в Україні досі знаходять в лісах
фото: Ян Доброносов / Facebook

На кладовищі досі ховають людей та останки тих, кого знаходять і досі, в лісах та інших місцях

Український фотограф Ян Доброносов показав масове поховання цивільних, які загинули внаслідок російської агресії, поблизу Броварів на Київщині. Відповідні фото та відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Зовсім нещодавно, в коментарях мої підписники показали мені масове поховання за Броварами. Сьогодні був час, зробити репортаж», – йдеться в повідомленні.

За словами місцевих, тут ховають людей та останки тих, кого знаходять і досі, в лісах та інших місцях.

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Нагадаємо, на початку березня на Київщині було знайдено нове поховання вбитих цивільних.

Загалом, за останніми даними, на Київщині знайшли понад 1 00 загиблих, 279 людей вважаються зниклими безвісти. Із них 68 – мешканці Немішаївської, Бородянської та Пісківської громад. Досі не ідентифіковані 127 тіл, знайдених в області. Із 1 373 загиблих близько 700 були вбиті з вогнепальної зброї. Причина смерті ще 350 людей – мінно-вибухові поранення.

Раніше повідомлялося, що у місті Ізюм Харківської області залишаються неідентифікованими 122 тіла, що були знайдені у масовому похованні.

Теги: вбивство війна росія окупанти Київщина

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