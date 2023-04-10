На тимчасово окупованій території Донеччини помічено рух військової колони РФ (фото, відео)

Частина військової колони рухається в об'їзд Донецької області зі сторони півночі у напрямок на Іловайськ

Частина військової колони рухається в об'їзд Донецької області зі сторони півноч іу напрямок на Іловайськ

Сьогодні, 10 квітня, на трасі Новоазовськ-Тельманово-Гранітне-Волноваха в умовно зворотному напрямку було помічено рух російських військових колон.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Частина військової колони рухається в об'їзд Донецької області зі сторони півночіу напрямок на Іловайськ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Рухається з напряму Вугледар-Волноваха в напрям Донецьк та Новоазовськ. На Новоазовськ продовжила рух техніка, що потребує ремонту. Все інше на розвилці пішло на північ області.

Звідти можливо два пункти призначення – Донецьк, або в об’їзд Донецьку на Іловайськ та далі в напрям Бахмуту. Якщо «кара небесна» або «кара людська» знову зробить непридатним для логістики міст в Гранітному, логістика окупантів знову буде мати великі проблеми через збільшену відстань та необхідність рухатись через Маріуполь з його ускладненим рухом», – написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, 26 березня колона із п'яти бронеавтомобілів російських терористів З-СТС «Ахмат» рухалася через Кримський міст, однак через недотримання дистанції, а також перевищення швидкості не зуміла подолати відповідний маршрут, зазнавши значних ушкоджень