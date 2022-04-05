Зеленський звернувся до Іспанії: усі мають перестати боятися Росію (відео)

Зеленський попросив у парламенту Іспанії, щоб вони надали більше зброї Україні

Зеленський переконаний, що увесь цивілізований повинен об'єднатися перед загрозою від Росії, що вчиняє воєнні злочини в Україні

Сьогодні, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський виступив в онлайн форматі перед депутатами іспанського парламенту і наголосив, що Україні потрібно надати більше зброї у війні з російським агресором.

У своєму зверненні президент зачепив теми демократії, озброєння і санкцій.

Глава держави зазначив, що в Україні зараз під загрозою абсолютно все, що і для Іспанії є основою суспільного життя.

«Формат російського державного життя не передбачає усього того, що є абсолютно звичним для нас, для України. Росія хоче зробити так, щоб в усьому нашому регіоні домінував тільки один порядок – тиранічний. Щоб будь-яка різноманітність була знищена», – сказав глава держави.

Глава держави попросив іспанців уявити, як матері в Україні пишуть на спинах своїх маленьких діточок звичайною ручкою ім'я дитини, телефонні номери близьких.

«Для чого? Бо якщо окупанти вб'ють батьків, щоб був хоч маленький шанс, що врятують цих дітей», – зауважив політик.

Він також закликав подумати над тим, що зараз в Європі люди живуть тижнями у підвалах, щоб врятувати життя від обстрілів, від авіабомб.

Зеленський подякував іспанській державі та суспільству за принципову позицію щодо санкцій і закликав іспанський бізнес повністю припинити роботу в Росії.

«Усі у Європі мають просто перестати боятися. Перестати бути слабкими. Мають ставити цінності та демократію вище, ніж ті погрози, які поширює Росія. Я впевнений, що страх – це не про вас. Але я прошу вас зробити все, щоб і в інших держав Європи не було страху. Ви можете допомогти нам. Допомогти миру», – зазначив президент України.

Зеленський подякував Іспанії за надану з початку війни допомоги. Однак, за його словами, Україна все ще потребує нових видів озброєнь і підтримки.

«Ви можете допомогти нам. Допомогти миру. Дати нам зброю, яка необхідна. І ми цінуємо ту, яку ви вже дали. Можете підтримувати подальші санкції, які необхідні. А також знищувати страх перед Росією всюди, де тільки можна його побачити», – пояснив глава держави.

Зеленський переконаний, що увесь цивілізований повинен об'єднатися перед загрозою від Росії, що вчиняє воєнні злочини в Україні.

«Бо демократія не має боятися», – резюмував він.

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