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    Зеленський звернувся до Іспанії: усі мають перестати боятися Росію (відео)

    Зеленський попросив у парламенту Іспанії, щоб вони надали більше зброї Україні - Зеленський звернувся до Іспанії: усі мають перестати боятися Росію (відео)
    Зеленський попросив у парламенту Іспанії, щоб вони надали більше зброї Україні
    фото: president.gov.ua

    Зеленський переконаний, що увесь цивілізований повинен об'єднатися перед загрозою від Росії, що вчиняє воєнні злочини в Україні

    Сьогодні, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський виступив в онлайн форматі перед депутатами іспанського парламенту і наголосив, що Україні потрібно надати більше зброї у війні з російським агресором.

    У своєму зверненні президент зачепив теми демократії, озброєння і санкцій.

    Глава держави зазначив, що в Україні зараз під загрозою абсолютно все, що і для Іспанії є основою суспільного життя.

    «Формат російського державного життя не передбачає усього того, що є абсолютно звичним для нас, для України. Росія хоче зробити так, щоб в усьому нашому регіоні домінував тільки один порядок – тиранічний. Щоб будь-яка різноманітність була знищена», – сказав глава держави.

    Глава держави попросив іспанців уявити, як матері в Україні пишуть на спинах своїх маленьких діточок звичайною ручкою ім'я дитини, телефонні номери близьких.

    «Для чого? Бо якщо окупанти вб'ють батьків, щоб був хоч маленький шанс, що врятують цих дітей», – зауважив політик.

    Він також закликав подумати над тим, що зараз в Європі люди живуть тижнями у підвалах, щоб врятувати життя від обстрілів, від авіабомб.

    Зеленський подякував іспанській державі та суспільству за принципову позицію щодо санкцій і закликав іспанський бізнес повністю припинити роботу в Росії.

    «Усі у Європі мають просто перестати боятися. Перестати бути слабкими. Мають ставити цінності та демократію вище, ніж ті погрози, які поширює Росія. Я впевнений, що страх – це не про вас. Але я прошу вас зробити все, щоб і в інших держав Європи не було страху. Ви можете допомогти нам. Допомогти миру», – зазначив президент України.

    Зеленський подякував Іспанії за надану з початку війни допомоги. Однак, за його словами, Україна все ще потребує нових видів озброєнь і підтримки.

    «Ви можете допомогти нам. Допомогти миру. Дати нам зброю, яка необхідна. І ми цінуємо ту, яку ви вже дали. Можете підтримувати подальші санкції, які необхідні. А також знищувати страх перед Росією всюди, де тільки можна його побачити», – пояснив глава держави.

    Зеленський переконаний, що увесь цивілізований повинен об'єднатися перед загрозою від Росії, що вчиняє воєнні злочини в Україні.

    «Бо демократія не має боятися», – резюмував він.

    Велика Британія скликала засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні. На ньому говорять про збільшення кількості доказів про воєнні злочини держави-агресорки в українських містах.

    Нагадаємо, в Європарламенті звинуватили РФ в геноциді українців і закликали позбавити права вето в ООН.

    Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

    Британськ розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.

    Між іншим, волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

    Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

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    Теги: росія окупанти санкції війна бізнес Іспанія українці Володимир Зеленський Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Зеленський звернувся до Іспанії: усі мають перестати боятися Росію (відео)