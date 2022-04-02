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    Події в Україні

    Гарантована смерть. Зеленський попередив російських призовників

    Президент просить доносити правду до родичів окупантів - Гарантована смерть. Зеленський попередив російських призовників
    Президент просить доносити правду до родичів окупантів
    фото: Офіс президента

    «Всієї правди про цей призов і про долю призовників громадянам РФ все одно не скажуть»

    Президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні звернув увагу, що в Росії 1 квітня стартував весняний призов. Мовляв, він має вигляд як традиційний, але все ж відрізняється від звичайних. Бо призовників цього року можуть відправити на війну проти нашої держави. А отже, це гарантована смерть для багатьох зовсім молодих хлопців.

    І хоча вони не наші громадяни, хоча вони громадяни держави, яка з нами воює на нашій землі, все ж наш обов'язок як людей – попередити.

    «Предупредите каждого такого призывника, их родителей. Нам тут не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию. Делайте всё, что можете, лишь бы они жили. Дома. У себя дома», – звернувся Зеленський до росіян.

    Російська Федерація намагається забирати в армію людей і в Криму. Це порушення міжнародного гуманітарного права і воєнний злочин, за який буде відповідальність. І який також є аргументом, щоб санкції проти Росії посилювались.

    «Тому хочу сказати ще мешканцям Криму: саботуйте цю історію. На будь-якому з етапів. А якщо не вийде, то не виконуйте злочинних наказів і за першої ж нагоди здавайтеся Збройним Силам України. Ми все зрозуміємо. Ви будете жити», – пообіцяв глава України.

    Нагадаємо, російські призовники бояться відправлення до України.

    Щорічний весняний призов до армії РФ, який стартував 1 квітня і триватиме до 15 липня, торкнеться чоловіків віком від 18 до 27 років.

    Михайло Беньяш, адвокат, який представляє інтереси кількох військовослужбовців національної гвардії Росії, які відмовилися їхати в Україну, заявив, що згідно з російським законодавством, військовозобов’язаних можуть відправити на бойові дії після кількох місяців навчання.

    Також Служба безпеки України уже має докази того, що на території нашої держави воюють, зокрема, і російські солдати строкової служби. Вони бояться, не мають військової підготовки і відмовляються воювати.

    За інформацією української розвідки, у збройних силах країни-агресора відзначається стрімке падіння долі контрактників у власне військових підрозділах та Росгвардії, тож без строковиків путінському режиму в Україні не обійтись.

    Підтвердженням використання солдатів-строковиків є наказ міністра оборони Росії, опублікований хакерами Anonymous. В цьому документі йдеться про необхідність створення фейків-спростувань використання військовослужбовців строкової служби на полях російсько-української війни.

    Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ про весняний призов на території Російської Федерації.

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    Теги: росія окупанти санкції війна смерть Володимир Зеленський Україна президент злочин окупація #stoprussia
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    Гарантована смерть. Зеленський попередив російських призовників