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    Кримінал

    Рашисти призначили в окупованій Каховці свого «гауляйтера»

    До 2020 року Павло Філіпчук був депутатом облради від Опозиційного блоку - Рашисти призначили в окупованій Каховці свого «гауляйтера»
    До 2020 року Павло Філіпчук був депутатом облради від Опозиційного блоку
    фото: most.ks.ua

    Філіпчук нещодавно жив у російському місті Сочі, але за декілька днів до нападу Росії на Україну повернувся у Каховку

    Путінські загарбники призначили у окупованій Каховці Херсонської області нового «мера» замість законно обраного керівника міста Віталія Немерця. Про це повідомляє пресслужба Каховської територіальної громади.

    «Сьогодні, 1 квітня, в приміщення Каховського міськвиконкому увійшло декілька десятків озброєних військових російської федерації разом з деякими місцевими мешканцями. Всіх працівників міськвиконкому, які на той час були на робочих місцях, зібрали в залі засідань, відібрали мобільні телефони та повідомили, що міська влада, яка наразі організовує всю роботу в громаді, не справляється зі своїми обов’язками. Військовими рф повідомлено, що від сьогодні керувати містом буде Філіпчук Павло», – зазначається у повідомленні.

    Окрім того, загарбники призначили «своїх людей» керувати поліцією – керівником став Олег Баховець, та водоканалом, який очолив Олег Гаврилюк. Працівникам міськвиконкому, які були в приміщені, було запропоновано співпрацювати із загарбниками, в іншому разі всі будуть звільнені.

    Керівництво Каховської міської територіальної громади відмовилось від запропонованої пропозиції.

    Як повідомляють регіональні ЗМІ, Павло Філіпчук ще нещодавно жив у російському місті Сочі, але за декілька днів до нападу Росії на Україну, повернувся у Каховку.

    По поверненню Філіпчук зайнявся видачею продуктових пайків від росіян, за що його побили невідомі. Після цього інциденту Філіпчука не було у Каховці з тиждень, а повернувся він вже із новою посадою.

    До 2020 року Павло Філіпчук був депутатом облради від Опозиційного блоку. Був головою бюджетної комісії. Входив у команду голови облради Владислава Мангера, якого підозрюють у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк.

    Між іншим, сьогодні Рада відновила військову прокуратуру.

    Раніше заступниці голови Бердянської РДА оголосили підозру в держзраді.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна державна зрада окупація #stoprussia
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    Рашисти призначили в окупованій Каховці свого «гауляйтера»